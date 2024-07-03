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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ أعضاء الحكومة الجديدة

الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة
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أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، عن خالص تهانيه لأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم.

قدم رئيس الأساقفة أطيب التمنيات للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، مؤكداً على دعم الكنيسة الكامل للحكومة في جهودها لبناء مصر قوية ومزدهرة.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا أن يوفق الله الحكومة الجديدة في عملها، ويجعلها عوناً للشعب المصري في تحقيق آماله وتطلعاته.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية الكنيسة