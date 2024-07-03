استمرارا لخطة توسعاتها.. سبينيس تفتتح فرعا جديدا بالشيخ زايد

الأربعاء 03/يوليو/2024 - 05:14 م

افتتحت سبينيس إيجيبت فرعها الثامن والعشرين بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، في مول “استرادا هب” ويشغل الفرع مساحة كبيرة نسبيًا تصل إلى 1200 متر مربع منها 850 متر مساحة تشغيلية والباقي مساحات تخزينية.

وقد شهد الفرع منذ لحظة افتتاحه إقبالًا كبيرا من العملاء، اللذين أبدوا اهتماما ملحوظا بالفرع خاصة وأن منطقة الشيخ زايد من المناطق سريعة النمو، التي تحتاج بشدة الي المزيد من فروع سلاسل تجارة التجزئة الكبرى بما يتناسب وطبيعة احتياجات عملاء المنطقة الباحثين بحكم طبيعتهم عن الفروع المتميزة التي تقدم خدمات تجارة التجزئة في شكلها الحديث وبما يتناسب واحتياجاتهم ومتطلباتهم المتنوعة، أضف إلى ذلك أن الزيادة المضطردة في عدد السكان بالمنطقة وتوسع الأعمال التجارية والإدارية بها أدى إلى نشوء ونمو معدلات طلب متزايدة واحتياجات متنوعة وهو ماتسعي سبينيس من خلال هذا الفرع لتوفيرها لهم.

ولذلك حرصت سبينيس علي أن توفر من خلال الفرع الجديد منظومة كاملة من خدمات السوبر ماركت بالإضافة إلى بعض أقسام الهايبر ماركت وهو النموذج الذي حققت من خلاله سبينيس نجاحات كبيرة في توفير تنوع كبير في المنتجات الغذائية وغير الغذائية بما يلبي تطلعات ويوفر احتياجات العملاء بالمنطقة.

ويحقق الفرع أيضا دعم لمنصة البيع أون لاين الخاصة بسبينيس http://www.spinneys-egypt.com/، لأنه يشكل إضافة كبري لدعم تقديم الخدمة في منطقة الشيخ زايد والمناطق المجاورة لها فمن المعروف أن فروع سبينيس تشكل قواعد توفير هذه الخدمة بمزايا أهمها المزيد من سرعة الاستجابة والكفاءة والجودة بفضل هذا الانتشار الجغرافي.

وتبلغ استثمارات الفرع مايقرب من الـ 75 مليون جنيه استثمارات راسمالية وتشغيلية خاصة وأن سبينيس حرصت علي الارتقاء بمستوي الخدمات داخل الفرع مع مستويات غير مسبوقة من تنوع المنتجات وجودتها بما يوفر للعملاء تجربة تسوق ممتعة وتلبي احتياجاتهم في الوقت نفسه.