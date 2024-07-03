رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الحكومة الجديدة

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور مصطفي مدبولي على تجديد الثقة والوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيًا لهم جميعاً التوفيق والسداد في مهام مناصبهم الجديدة في ظل القيادة السياسية الحكيمة.



كما قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص التهاني القلبية للدكتور أيمن عاشور، بمناسبة تجديد الثقة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنياً خالص التوفيق والسداد ومواصلة مسيرة تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي للمساهمة في رفعة وتعظيم شأن هذا الوطن .



وأشاد بالجهود الكبيرة للدكتور أيمن عاشور في مواصلة جهود الإصلاح والنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لأهداف خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تطورًا كبيرًا في ظل تولي المسؤولية، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه خلال المرحلة المقبلة إلى كل ما فيه الخير لوطننا الغالي مصر.