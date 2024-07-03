عمرو البشبيشي يؤدى اليمين أمام رئيس الجمهورية نائبًا لمحافظ كفرالشيخ

أدى ، الدكتور عمرو مجدى البشبيشى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ، نائبًا لمحافظ كفرالشيخ، حيث أدى المحافظون الجدد، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس هم ونوابهم.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو البشبيشى، كان قد تولى منصب نائب محافظ كفرالشيخ؛ ليصبح أول من يشغل منصب نائب محافظ فى تاريخ المحافظة، في 27 نوفمبر 2019، إلى أن تم اليوم الاربعاء تجديد الثقة مرة أخرى خلال حركة المحافظين 2024.

تخرج الدكتور عمرو البشبيشي من كلية الحقوق بجامعة طنطا، وحصل على دبلوم التحكيم الدولي من جامعة طنطا، وأكمل درجة الماجستير في القانون العام عام 2012، ثم نال درجة الدكتوراه في القانون العام - رسالة بعنوان " دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي للدولة " عام 2024.

يعد الدكتور عمرو البشبيشيي أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث شارك في العديد من الدورات التدريبية المهمة، منها البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP عام 2018، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP عام 2017، كما حصل علي" الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي " بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إدارة المشروعات الاحترافية PMP، وتدريب النظام التأديبي للموظف العام بالإضافة إلى دورات تدريبية متعددة في مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.

شارك في تنظيم وحضور العديد من المؤتمرات الوطنية والمنتديات الدولية، كما كان جزءًا من نموذج محاكاة الدولة المصرية، مسؤولًا عن حقيبة محافظة كفر الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالإضافة إلى ذلك، شارك ضمن مجموعة مختارة من الشباب في فعاليات التدريب المشترك بين مصر واليونان وإيطاليا "ميدوزا 7".

كما عمل الدكتور عمرو البشبيشي رئيس فريق عمل بالمكتب الفني لقطاع التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب في يناير 2019 حتى 27 نوفمبر 2019، وعمل كباحث قانوني بمكتب محافظ كفر الشيخ أغسطس 2013 حتى يناير 2019.