تفاصيل العثور على جثمان نزيل عربي بفندق شهير في الدقي

عثر عاملون في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الدقي على جثة مواطن أجنبي، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وفحص البلاغ.

العثور على جثمان نزيل أردني

وبإجراء التحريات تبين أن مواطن يحمل جنسية دولة الأردن أنهى حياته شنقا، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجثمان وإخطار سفارته دولته للتوصل إلى ذوية وتسليمهم الجثمان.

بداية الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة الدقي يفيد بمصرع نزيل أردني داخل غرفته بفندق بالدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المتوفي يدعى “محمد.م" يبلغ من العمر 53 عاما، حيث تبين أنه أنهى حياته شنقًا داخل غرفة الفندق، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.