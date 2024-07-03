القاصد يشهد تكريم نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية حفل تكريم الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والذى نظمه أعضاء مجلس الدراسات العليا من العمداء ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث بحضور الدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لأنها الجلسة الأخيرة التى يرأسها الدكتور حازم صالح نظرا لقرب انتهاء فترة تعيينه نائبا للدراسات العليا لبلوغه سن الستين.

استهل رئيس الجامعة كلمته بتوجيه الشكر للدكتور حازم صالح لمجهوداته الكبيرة خلال فترة عمله نائبا للدراسات العليا، ومساهماته البناءة فى العديد من المجالات التى تخص القطاع، بالإضافة إلى مساهماته لتطوير ملف العلاقات الدولية بالجامعة، وحرصه على المشاركة فى كافة الفعاليات التى تتم، مشيدا بأسلوبه المتميز فى التعامل مع الجميع، ومجهوده ضمن فريق العمل للصالح العام وخدمة الجامعة، متمنيا له التوفيق فى أى مهام قادمة يتكلف بها، واستمرار تعاونه فى مجال تخصصه كأستاذ بكلية الهندسة.

وتقدم الدكتور حازم صالح بخالص شكره وتقديره للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الدراسات على هذا الاحتفال، معربين فيه عن محبتهم.

ووجه الشكر لجميع العاملين بقطاع الدراسات العليا ومعربا عن سعادته بالعمل بينهم خلال فترة تعيينه نائبا للدراسات العليا وجهودهم لتطوير القطاع على كافة المستويات وحرصهم على تقديم إمكانياتهم وتطويع جهودهم لخدمة القطاع ومايضمه من إدارات تغطى كافة تخصصات الدراسات العليا، مثمنا جهود ودعم رئيس الجامعة للقطاع وروح التعاون التى تسود بين النواب لتحقيق خطة ورؤية الجامعة.