محسن محيي الدين: عقدة النجومية لم تصب داليدا.. وكانت تعشق هذه الأكلات

كشف الفنان محسن محيي الدين، لأول مرة عن تفاصيل علاقته بالفنانة العالمية الراحلة داليدا، مؤكدًا تواضعها الشديد، ولم تصيبها عقد النجومية.



وقال محسن محيي الدين في تصريحات تلفزيونية: "تعرفت على داليدا من أيام فيلم إسكندرية ليه؟ وأيضًا وداعًا يا بونابرت، وكانت داليدا صديقة المخرج يوسف شاهين جدًا، ولما كنا نروح مهرجانات كانوا يتقابلوا وأنا ببقى معاهم، وفي مرة داليدا عزمتني مع بعض الأصدقاء في بيتها وقعدنا نرقص قبل ما نعمل اليوم السادس”.

محسن محيي الدين: عقدة النجومية لم تصيب داليدا

وتابع الفنان محسن محيي الدين: "لما جينا نعمل اليوم السادس تدربت على اللغة العربية وهي كانت ست جميلة خالص متحسش إن عندها عقدة إنها نجمة وإنها لازم تبقى من كوكب تاني، بالعكس كانت بسيطة جدًا وحبوبة جدًا وكل الناس بتحبها وماكنتش حاسة إنها نجمة حتى كمان تأثرت أوي لما جت مصر وكانت بتاكل فول وطعمية وبامية".

وأضاف محيي الدين: "داليدا كانت حاسة إنها مصرية خالصة، حتى في افتتاح فيلم في شبرا كان يوسف شاهين عاملنا عربية مكشوفة وزفة وعدى تحت بيت داليدا في شبرا وقتها وكانت الناس تتهافت عليها والجاردات كانوا بيحاولوا يبعدوهم عنها وهي كانت بترفض وكانت حابة إن الناس تبقى حواليها وبتحاول تحتضنهم فكانت بني آدمة جميلة خالص".

محسن محيي الدين و داليدا في اليوم السادس

وشارك الفنان محسن محيي الدين في فيلم "اليوم السادس، وأنتج عام 1986، ودارت أحداثه عن فترة انتشار وباء الكوليرا في مصر، وكانت بطلته الأسطورة الإيطالية المصرية داليدا.

وظهرت في فيلم "اليوم السادس" كل من؛ شويكار، حمدي أحمد، صلاح السعدني، سناء يونس، عبلة كامل، محمد منير، والفنان العراقي يوسف العاني، كما أن بعض مشاهد العمل شهدت ظهور المخرج يوسف شاهين.