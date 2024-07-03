مصدر في كاف يحسم الجدل حول صحة رخصة نادي بيراميدز

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول عدم صحة رخصة الأندية المحترفة لنادي بيراميدز واحتمال استبعاده من المشاركة الأفريقية.

وقال المصدر في تصريحات لـ"البوابة نيوز" : غير صحيح تمام ما أشيع من اتحاد الكرة المصري حول عدم صحة رخصة نادي بيراميدز.

واضاف المصدر أن نادي بيراميدز حصل على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية منذ فترة هو والأهلي والمصري.

وشدد المصدر على أن “الكاف” لم يصله من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أي أحكام نهائية ضد نادي بيراميدز حتى يتم إيقاف رخصته.

يذكر أن في الفترة الأخيرة ترددت انباء عن إمكانية استبعاد نادي بيراميدز من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بسبب أزمة في الرخصة الخاصة بالنادي.