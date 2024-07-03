حل الأزمات أولوية الحكومة الجديدة.. أفكار واعدة تلبي طموحات المصريين في أول تصريحات للوزراء بعد حلف اليمين.. الأمن الغذائي ووصول الدعم لمستحقيه وإنعاش السياحة والاستثمار في المقدمة

أدلى وزراء ووزيرات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بباكورة تصريحاتهم، والتى تتسم بالأهمية والدقة والتى توضح خطة كلا منهم في الفترة القادمة الحاسمة في هذا الوقت العصيب من تلك المرحلة الراهنة التي تتميز بتعاظم المشكلات والأزمات على كل الأصعدة والتي تتطلب تكاتف مصر شعبا وحكومة للمرور من هذا المنحنى الشائك المليء بالصعاب.

وزير الشؤون النيابية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المرحلة المقبلة بها تحديات داخلية وإقليمية ودولية، فالتحديات الداخلية تتمثل في أزمات الاقتصاد والطاقة والتغلب عليها يبدأ من نقطة التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يفهم على أي أرضية يقف.

وأضاف “فوزي” عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن مصر بها حالية حوارية منذ نحو عامين ونصف بمبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس السيسي بالحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التخصصات من كل التوجهات، بمحاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.

وتابع، أن تكليف الرئيس اليوم للحكومة بوجود "التواصل السياسي" وهو إشارة إلى استمرار حالة الحوار، وجزء منه الحوار الوطني ومكلفين إن تكون هناك صلات طيبة بالحوار الوطني وعلاقات جيدة معهم، وأشرف أني رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني مما سيسهل الأمور.

وأردف، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مخرجات الحوار الوطني بعضها سيكون تشريعيا وبعضها سيكون تنفيذيا، موضحا أن الحوار الوطني والأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني سيكون بها نوع من الحراك والتواصل السياسي، وكل الكتل الحية التي من الممكن أن تكون الكتل الفاعلة في المجتمع سنتواصل معها سواء من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى

وزير الخارجية

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تعيش في منطقة تموج بالصراعات والأزمات، كما لم تواجه مصر في تاريخها الحديث والمعاصر أزمات من كل الاتجاهات سواء من الغرب أو الجنوب أو الشرق.

وأكد أن الدولة المصرية راسخة وقوية، ودورها الإقليمي والدولي الآن واضح للعيان ومشهود به، كما أن مصر ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات.

وتابع أن مصر نظمت مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبقه التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن كل ذلك كان نتيجة الاستقرار في مصر وقوتها وتماسكها ولدورها الإقليمي والريادي ودورها الدولي، لذلك لم يجد الاتحاد الأوروبي دولة يعتمدون عليها في حفظ الأمن والاستقرار مثل مصر وهو الوضع بالنسبة لباقي دول العالم التي تحرص حرصا كبيرا على أن يكون الدور المصرى مهم ونشيط حتى لا يحدث في المنطقة توالي أزمات أكثر مما هو قائم بالفعل.

وزير الأوقاف

قال أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الجديد، إن تجديد الخطاب الديني ضمن أولويات الوزارة الجديدة، موضحا اننا نواجه تحديات صعبة تحتاج إلى وعي كبير لإدراك حجم المخاطر.

وتقدم أسامة الأزهري في لقاء خاص، اليوم الأربعاء، بخالص الشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته ووضعه في هذا المكان، متابعا “سنعمل تحت قيادة الرئيس السيسي بما يليق بوطننا”.

وأوضح أسامة الأزهري أنه سيعمل على تحويل المساجد إلى منارة للأمان والعلم وحفظ الوطن وتقديم الخطاب الديني الرشيد، متابعا أنه يجب تنمية الشخصية الوطنية من منطلق ديني وإدراك قوة المواطن المصري.

وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات، مشيرة إلى أن الوزارة في ثوبها الجديد ستعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها.

وأضافت "رانيا" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية: "أهم الأمور التي كنا نقوم بها في وزارة التعاون الدولي هي أن التمويلات الخارجية تكون متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة، وفي الوقت الحالي شراكتنا الدولية كبرت وتم تعظيم دورها".

وتابعت، أن دمج الوزارات بمثابة تحدٍ، لكنها فرصة مهمة لزيادة فاعلية النشاط بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة المصرية، موضحة أن خيارات التمويل كثيرة، لكن الوزارة بشكلها الجديد ستقوم بتمويلات منخفضة التكلفة، إذ إنها الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر وللدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة.

وأردفت، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في رأس المال البشري إحدى الركائز الرئيسية في كل الاستراتيجيات المصرية مع المجتمع الدولي وخير مثال على ذلك ما حدث في المؤتمر الأخير مع الاتحاد الأوروبي فهناك جزء مخصص للتدريب والتعليم.

وأشارت إلى أن أحد أهم الأولويات صحة وتعليم وتعليم فني، هذه نقطة مهمة وعنصر مهم لجذب الاستثمار الذي ترغب فيه مصر.

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية عقب أدائها اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة، أنهم يعملون على تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها.

وأضافت رانيا المشاط، اليوم الأربعاء، إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات.

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات، مشيرة إلى أن الوزارة في ثوبها الجديد ستعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها.

وأضافت "رانيا" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية: "أهم الأمور التي كنا نقوم بها في وزارة التعاون الدولي هي أن التمويلات الخارجية تكون متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة، وفي الوقت الحالي شراكتنا الدولية كبرت وتم تعظيم دورها".

وتابعت، أن دمج الوزارات بمثابة تحدٍ، لكنها فرصة مهمة لزيادة فاعلية النشاط بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة المصرية، موضحة أن خيارات التمويل كثيرة، لكن الوزارة بشكلها الجديد ستقوم بتمويلات منخفضة التكلفة، إذ إنها الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر وللدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة.

وأردفت، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في رأس المال البشري إحدى الركائز الرئيسية في كل الاستراتيجيات المصرية مع المجتمع الدولي وخير مثال على ذلك ما حدث في المؤتمر الأخير مع الاتحاد الأوروبي فهناك جزء مخصص للتدريب والتعليم.

وأشارت إلى أن أحد أهم الأولويات صحة وتعليم وتعليم فني، هذه نقطة مهمة وعنصر مهم لجذب الاستثمار الذي ترغب فيه مصر.

وزير الإسكان

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكليفه كوزير للإسكان، سائلًا الله التوفيق والسداد.

وقال: إن الإسكان أحد أهم الوزارات الموجودة ولدينا مجموعة من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان، وخاصة "الإسكان الاجتماعي"، و"سكن كل المصريين"، وتطوير العشوائيات، ومشروع "حياة كريمة" والذي سيأخذ مجهودًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وزير الزراعة

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إنه لابد من العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن تصدير المنتجات الزراعية وإضافة الرقعة الزراعية ستعطي فرصة جيدة لزيادة التصدير، وتوفير عملة حرة للصناعة، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

وأضاف "فاروق" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن مصر لديها كل المقومات التي تساعدها على النجاح والبنية التحتية التي تمت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت الوزارة بضرورة الاهتمام بالمواطن وتوفير مستلزمات الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وكل ما يمس قوة المصريين والزراعة المزارع البسيط والأهالي في الريف المصري وتحسين السلالات.

وأضاف أن تنمية الثروة السمكية والداجنة هدف آخر لوزارة الزراعة ولرؤية مصر 2030 للوصول للاكتفاء الذاتي.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إنه لا بد من العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن تصدير المنتجات الزراعية وإضافة الرقعة الزراعية ستعطي فرصة جيدة لزيادة التصدير، وتوفير عملة حرة للصناعة، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

وأضاف "فاروق" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن مصر لديها كل المقومات التي تساعدها على النجاح والبنية التحتية التي تمت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت الوزارة بضرورة الاهتمام بالمواطن وتوفير مستلزمات الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وكل ما يمس قوة المصريين والزراعة المزارع البسيط والأهالي في الريف المصري وتحسين السلالات.

وأضاف أن تنمية الثروة السمكية والداجنة هدف آخر لوزارة الزراعة ولرؤية مصر 2030 للوصول للاكتفاء الذاتي.

وزير السياحة والآثار

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن التحديات الموجودة أمامهم واضحة جدًا، وكانت واضحة في نقاشاتهم مع رئيس الوزراء، وفي التكليفات التي حصلوا عليها من الرئيس السيسي.

وأضاف "فتحي" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية: “إن شاء الله المجموعة كلها هتشتغل بشكل متناسق على أساس نحقق كل التطلعات اللي محتاجين نوصل لها”.

وأكد الوزير أن مصر من الدول السياحية العريقة المهمة، وطموحات الدولة أكبر بكثير مما نحن فيه الآن، موضحًا أن أبرز أهداف الوزارة في الفترة المقبلة، تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وزيادة عدد السائحين وزيادة الإنفاق السياحي بصفة عامة، والحفاظ على آثارنا وافتتاح المتحف الكبير، واستغلال الآثار والموارد بشكل جيد وزيادة رحلات الطيران.

وزير التموين

قال شريف فاروق، وزير التموين، إن خدمة المواطن هي أولوية وتخفيف العبء عنه هو الشغل الشاغل للوزارة من الآن فصاعدا.

وأضاف وزير التموين اليوم الأربعاء، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن سيشعر بالنتائج سريعا مع وعد بتقديم خدمات متعددة.

وأوضح وزير التموين، أن توفير السلع وضبط الأسواق ووصول الدعم لمستحقيه عناوين هامة يجب البدء بها.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تطويرا للعديد من الملفات في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه في المرحلة السابقة تم بناء العديد من الاستراتيجيات والسياسات، والآن بدأنا في تنفيذ عدد من المشروعات ونتابع تنفيذها على أرض الواقع

وأضاف "عاشور" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" أولوية لدينا، وهو مبني على 7 أقاليم جغرافية في الدولة، وكل إقليم منهم له من الأنشطة الاقتصادية التي تميزه، وكان هناك أحد الخطط وهو كيفية ربط البرامج التعليمية والمشروعات البحثية باحتياجات الأقاليم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

وتابع: "هذه البرامج الدولية وبرامج وظائف المستقبل وربطها بسوق العمل، كل هذه المحاور يتم تطبيقها وتفعيلها، إضافة إلى ذلك أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي نعمل عليها حاليا"، موضحًا: "لدينا 10 جامعات تكنولوجية وننشئ 17 جامعة أخرى، تمهيدا لأن تكون لكل محافظة مصرية جامعة تكنولوجية، لها من البرامج التي تحتاجها مصر على كل المستويات، وهناك عديد من الاتفاقيات مع الجامعات الدولية والشركات الدولية في مختلف التخصصات، لأن التعليم التكنولوجي يضمن تدريب الطالب بكفاءة حتى يستطيع العمل وتجهيزه بسوق العمل".

وأردف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "نستهدف ربطنا بالعلماء والباحثين في الخارج والاستفادة منهم وربطهم باحتياجات الدولة، وخطط التنمية، والاستفادة بالمكاتب الثقافية في الخارج والتي تعتمد على العلاقات مع المراكز البحثية بالخارج"، موضحًا أنه يتم العمل على ربط التعليم ماقبل الجامعي مع التعليم الجامعي، مشددًا على أن جميع برامجنا مبنية على احتياجات سوق العمل.

وزير الموارد المائية والري

قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن هناك لدينا تكليفات وأهدافا محددة في الوزارة تم العمل عليها فى الفترة السابقة، وسنستكملها فى الفترة الحالية، ويتم تلخيصها فى ثلاثة أبعاد رئيسية، من البعد المحلي وأبعاد تطوير منظومة الرى، والبعد الإفريقي وخصوصا التعاون مع دول حوض النيل، والبعد الدولي ووضع مصر مع التغيرات المناخية ودمج ملف المياه معها.

وأضاف "سويلم" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة الزراعة، حيث إن هناك أكثر من 80% من المياه العذبة تذهب إليها، إلى جانب العمل مع وزارة الإسكان، ووزارات أخرى كثيرة.

وتابع، أن هناك تحديات بخصوص ملف المياه وهو التغيرات المناخية وأي إجراءات أحادية فى نهر النيل، ولدينا خطة محددة للتعامل معها.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه في ضوء التغيرات المحلية والدولية والإقليمية فإن أبرز أولوياتنا في الحكومة الجديدة سيكون زيادة الاستثمار بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أهم الملفات التي سيعملون عليها هي ملف "تحسين بيئة الاستثمار" وجعل البيئة الاستثمارية في مصر منافسة، وأن نراعي فيها التنافسية الإقليمية والدولية.

وأضاف "الخطيب" في عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن الأهداف التي يجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة هي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، ليغطي الفجوات الموجودة في الإدخار بالوضع المصري.

وتابع، أن الملف الثاني هو العمل على التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين وزيادة القاعدة التصديرية في مصر واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها في مصر للتصدير، موضحًا أن التصدير ليس مهمًا فقط كعملة صعبة، ولكن للتوظيف أيضًا بشكل كبير.

وأردف، وزير الاستثمار، أن المجموعة الوزارية الجديدة يجب أن تتعاون مع بعضها لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ولدينا العديد من التحديات التي يجب أن نواجهها".