مصرع شاب في مشاجرة على قطعة أرض بالجيزة

لقى شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه بطلق خرطوش إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض بمنطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة.

مصرع شاب في الواحات البحرية بسبب قطعة أرض

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا أفاد بنشوب مشاجرة وسقوط أحد الأشخاص قتيلا، على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمحل البلاغ، و تبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شاب يدعى “ م.س” 24 عامًا بطلق خرطوش، وتم نشر القوات الأمنية وفرض كردون أمني بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.