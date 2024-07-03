5 قرارات رئاسية.. أبرزها تعيين الفريق أول محمد زكي مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من

الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية.

اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.