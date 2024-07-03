" الجنرال المبتسم " تعرف علي السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي محافظ الغربية

أدى اللواء أشرف الجندي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتولي منصب محافظ الغربية

ولد اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي في محافظة الدقهلية 22/9/1962 وتخرج من كلية الشرطة دفعة 85

التدرج الوظيفي

تدرج اللواء أشرف الجندي، منذ تخرجه في كلية الشرطة في العديد من القطاعات بوزارة الداخلية والذى يعد أحد أبرز رجالها ، وتقلد العديد من المناصب الأمنية الرفيعة كان آخرها مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة وعمل في عدد من المناصب :.

- قسم شرطة المعادي

- مباحث المعادي

- رئيس مباحث الموسكي

-رئيس مباحث بولاق

-مباحث سرقة المساكن والسيارات

- انتقل بعد ذلك الى مديرية امن المنيا (مباحث)

-مباحث المطار

-رئيس مباحث الجوازات والهجرة

-نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة

-مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة

-مدير امن الإسكندرية

-مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة

ونجح كمدير مباحث مديرية أمن القاهرة في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام كما تمكن من القبض على العديد من العناصر الإجرامية وفك لغز العديد من الجرائم.

حصل الجندي على نوط الامتياز من الدرجة الأولى عام 2016 كما حصل على بعض الفرق العديدة بإدارة البحث .

لُقِب اللواء أشرف الجندي "بالجنرال المبتسم”، ويتمتع بسرعة التحرك والاستجابة، بالإضافة إلي معاقبة المقصرين من الضباط المتجاوزين والاستماع إلي شكاوي المواطنين.