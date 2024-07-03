حماة الوطن: الوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة لاستكمال إنجازات الـ10 سنوات الماضية

أعرب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، عن تمنياته القلبية للوزراء الجدد الذين أدوا حلف اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم الجديدة، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، متمنيًا أن يؤتى التعديل الوزاري الجديد ثماره فى المرحلة القادمة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص كل الحرص على تطوير الأداء الحكومي بما يتناسب مع المرحلة وما تشهده الساحتين الداخلية والخارجية من تحديات هي الأصعب في تاريخ الدول، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من التعديل الوزاري هو ضخ دماء جديدة في الوزارات، تملك روئ لإيجاد حلول وأفكار جديدة خارج الصندوق على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن المساهمة فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن، والذى نعمل جميعا من أجله.

وأكد النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن التغير الوزاري الجديد جاء فى الوقت المناسب، مما يساهم فى دعم المرحلة المقبلة من العمل المتواصل، مما سينعكس على الأداء العام بشكل جيد ومختلف ويرقى بطموحات وأهداف الشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة لاستكمال ما تم من إنجازات خلال السنوات العشرة الماضية والبناء عليها وصولا للجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب اللواء أحمد العوضي، أن قيادات ونواب وأمناء حزب حماة الوطن، يتطلعون لمستقبل أفضل فى ظل الجمهورية الجديدة تتحقق فيه آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم الذي يستحق كل الخير.

وكشف القيادي بحزب حماة الوطن، عن أولويات عمل الحكومة الجديدة والتي تأتي في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم خاصة في المناطق الريفية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإزالة أية معوقات أمام المستثمرين، دعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، والتعامل بشكل حاسم مع العديد من القضايا وأبرزها فوضى الأسعار وجشع التجار، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.