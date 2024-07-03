عصام زكريا لـ البوابة نيوز: أُطالب الدراما بمواجهة الجماعة بشكل أعمق

قال الناقد عصام زكريا أن هناك مسلسلات وأفلام تم تقديمها بطريقة مباشرة و بشكل كبيرعن ثورة "30 يونيو" وذكري “3 يوليو ” وأستطاعت إبراز مساوئ حكم الجماعة الأرهابية.

وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مسلسل "الأختيار" بأجزاءه كلها قدم المواجهة الأمنية بشكل جيد وساهم في نشر الوعي ومعرفة الناس بمعلومات لم تعرفها من قبل وهذا العمل من الأعمال القليلة الموثقة التي بها حث توثيقي وتوجيهي في التاريخ الدرامي سواء بالنسبه العمليات الأرهابية التي حدثت أو الكواليس التي كانت تدور في القصور.

وأشار الدراما تحتاج إلي النظر إلي الأمور بشكل أكبر وأعمق للمشاهد لأن هناك أشياء تنقُصها في مواجهة هذه الجماعة، موضحًا أن هذه الجماعة الأرهابية راجعية وحرفين وضيقون الأفق ومليئون بالمساوىء والفن قام بمواجتهم في كثير من الأعمال ولكن لم يواجه أفكارهم فلابد من انفتاح الدراما وتحرر الخيال أكثر والقفز بالفكر الدرامي و تقديم أفكارهم وسلوكايتهم علي الشاشة وهذا من أكبر الردود عليهم.