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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اللواء أشرف عطية يودع قيادات المجتمع الأسواني

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية يلتقي بممثلى قيادات المجتمع الاسواني
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التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان السابق، فى لقاء سادت فيه المشاعر الإنسانية والود والمحبة  ممثلي عدد من القيادات البرلمانية والعسكرية والتنفيذية والمجلس القومى للمرأة والعاملين بديوان عام المحافظة والمحليات ومديريات الخدمات المختلفة.

رضاء المواطن الأسوانى كان هو الهدف والغاية

وجه عطية الشكر للجميع ، خاصة الذين عملوا وتعاملوا معه عن قرب خلال فترة توليه مسئولية محافظة أسوان ، مؤكداً أن رضاء المواطن الأسوانى كان هو الهدف والغاية من خلال التواصل المباشر معه للاستجابة لمطالبه ورفع المعاناة عنه ، وتسخير كافة الإمكانيات لصالحه .

وطالب القيادات التنفيذية والمجتمعية والعاملين بضرورة زيادة مستوى الأداء وتكثيف العمل مع القيادة التنفيذية الجديدة وهو اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال الذى تولى مسئولية المحافظة كمحافظ اسوان لاستمرار مسيرة العمل والبناء على أرض هذه المحافظة العريقة .

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اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السابق القيادات البرلمانية والعسكرية والتنفيذية المجلس القومي للمرأة المجتمع الاسواني أخبار محافظة أسوان