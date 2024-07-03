محافظ بني سويف: الولاية الجديدة ستشهد استكمال المشروعات الاستراتيجية التنموية

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف" عقب أدائه لمراسم حلف اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي" عن سعادته الكبيرة بثقة الرئيس السيسي باستمراره محافظا لبني سويف،قائلا أن هذه ثقة يعتز بها ووسام على صدره وأنها في نفس الوقت مسؤولية كبيرة على عاتقه تتطلب مزيد من العمل والجهد والإخلاص لدفع جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.

وعبر المحافظ عن سعادته بتواجده مع أهله أبناء بني سويف الذين دائما ما يكونوا داعمين للجهاز التنفيذي، ويشاركون في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن فريق العمل له من الموظفين أبناء بني سويف كانوا سواعد دعم ويواصلون بكل جد واخلاص وتفان أداء مهامهم والذي ساهم في تحقيق كثير من الإنجازات والمشروعات.

وأكد محافظ بني سويف أن الفترة القادمة ستشهد استكمالا لما تم البدء فيه خلال الأعوام الماضية انطلاقا من استمرار خروج كل محاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية التي تشمل 6 قطاعات اقتصادية مرورا باستكمال جهود الدفع بالمبادرات القومية التنموية والخدمية مع استمرار الدفع بتمكين وتأهيل الشباب وإفساح المجال لهم للمشاركة الفاعلة في كل دروب التنمية والنهوض بالمجتمع السويفي.

أكد محافظ بني سويف أن الفترة الجديدة ستشهد استكمال جهود خدمة المواطنين والوقوف على مشاكلهم عن قرب ،لا سيما وأن بني سويف قد أتاحت بشكل غير مسبوق منافذ عديدة لاستقبال الطلبات والشكاوي والعمل على حلها بداية من تخصيص يومين أو أكثر للقاء المفتوح بالمواطنين واللقاءات المفتوحة بالوحدات المحلية مرورا بتخصيص قسم لرصد الشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة المحافظة الرسمية وفريق من البوابة الاليكترونية لرسائل المواطنين على ماسينجر الصفحة الرسمية، وانتقالا إلى لتشكيل لجنة مختصة بمتابعة بوابة الشكاوي الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهود.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الفترة القادمة تتطلب تعاون الجميع حكومة ومجتمع مدني ومواطن من أجل تعظيم الاستفادة من رؤية الدولة المصرية في مجال تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، مؤكدا على أن المواطن شريك أساسي في الحل وعنصر داعم لجهود الحكومة .