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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية للمصريين بالخارج

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناء الأزهر في الخارج" للعام الدراسي (1445هـ- 2024/2023م)، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.    

وتقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية في الخارج ‏عدد (500) طالب، حضر منهم (477) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (95.40%)، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏في الخارج عدد (352) طلاب، حضر منهم (342) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (97.2%).‏


وتقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية ‏بالخارج عدد (1144) طالبا وطالبة، نجح منهم 1021 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح (89.25%).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق، مشيدا بجهود قطاع المعاهد الأزهرية مع أبنائنا في الخارج.

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