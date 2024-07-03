ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ماجدة موريس لـ البوابة نيوز: الدراما لم تبرز مساوئ حكم الإخوان بشكل كاف

الناقدة ماجدة موريس
الناقدة ماجدة موريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قالت الناقدة ماجدة موريس إن الدراما المصرية والسينما قد ساهمت في إبراز مساوئ حكم الأخوان "الجماعة الإرهابية"، ولكن ليس بالقدر الكافي وهناك أفلام قامت بإذاعتها قناة الوثائقية ، لا أتذكر وجود أعمال سواء درامية أو سينمائية تفضح مساوئ  الإخوان كاملة وبشكل كافي.

 

 وأوضحت "موريس" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، لم أشاهد مسلسل يُقدم عائلة إخوانية ماذا تفعل في حياتها وسلوكايتها وعندما قاموا أيضاً بتولي الحكم عام كامل أقالوا كل أجهزة الدولة وقاموا بتعين قيادات تبعاً لهم، لافته أري أن مسلسل " الأختيار" هو عمل استثنائي عن كل الذي قدم منذ ثورة 30 يونيو إلي التطورات التي حدثت بعدها.

 

 وأكدت بشكل عام هناك أعمال قُدمت ولكن ليس بالقدر المطلوب لإنني أري أن بعض منهما مازال متواجدون ولهم أنياب في الأشاعات لأنهم يجيدون اللعب علي "السوشايل ميديا" بشكل جيد.

 

وتابعت أتذكر في هذا اليوم الموافق 3 يوليو وقبله منذ اندلاع ثورة 30 يونيو كنت أتواجد في الشارع مع زوجي الحبيب "فايز" رحمه الله عليه مع أهالينا وجيراننا وظللنا نمكُث ساعات طويلة في الميادين وأنتظرنا هذا الحكم بخلع حكم مرسي وجماعته وكان الشعب المصري وقتذاك علي استعداد بتنفيذ أي طلب يطلُبه منا القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحشد المصريين أنذاك لن يتكرر هذا المشهد الفريد في تاريخ مصر من قبل.

بذكري 3 يوليو ماجدة موريس البوابة نيوز الجماعة الإرهابية حكم الاخوان