"غنيم" يؤدي القسم الدستوري بعد تجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره محافظا لبني سويف

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، والذي تضمن تغييرات كبيرة في الحقائب الوزارية وحركة المحافظين ، حيث أدى محافظ بني سويف القسم الدستوري بمقر رئاسة الجمهورية ، بعد تجديد الثقة واستمراره محافظاً للإقليم.

أعرب محافظ بني سويف عن بالغ تقديره للقيادة السياسية والحكومة على تجديد الثقة باستمراره محافظا للإقليم ،معبرا عن امنتانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته في شباب مصر ودعمه اللامحدود لهم من أجل تمكين فعلي والاستعانة بهم في إدارة الدولة في مختلف الملفات والأماكن القيادية، وأدعو الله أن يوفقني ويوفق شباب مصر جميعاً في أن نكون عند ثقة قيادتنا السياسية وعند تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.

وأعرب عن سعادته الكبيرة باستمرار تواجده بين أبناء بني سويف،والذين وجد منهم ، كل الحب والإخلاص والتجاوب فيما يتعلق بدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطن ووعيهم المميز تجاه كل القضايا الوطنية والتنموية ، ووجه كل الشكر والتقدير والاحترام لكافة فئات المجتمع السويفي سواء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب والنقابات والمرأة والإعلام ، فضلاً عن المجتمع المدني المتعاون والمتفاني في خدمة المحافظة ، والوعي والحس الوطني الذي يسود أهالي المحافظة الأفاضل.