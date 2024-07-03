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الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بالأرقام.. تنسيقية شباب الأحزاب ترصد أبرز المعلومات حول الحكومة الجديدة

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أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، ورقة تعريفية (إنفوجرافيك) حول تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أدت اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم.

وجاء الإنفوجراف كالتالي:

يضم 31 حقيبة وزارية.

شهد تغيير 23 حقيبة وزارية من أصل 31.

تم استبعاد 23 وزير واستمرار 8 ونفى وزير لحقيبة وزارية أخرى.

ضمت الحكومة 24 وزير ذو خبرات محلية بنسبة 75%، كما ضم التشكيل 6 وزيرات بنسبة 19%.

زادت نسبة الخبرات الدولية والإقليمية بنسبة 35% من أعضاء الحكومة مقارنة ب 25% في الحكومة السابقة.

شهد متوسط أعمار الوزراء انخفاضا ملحوظًا إلى 56 عامًا بعد أن كان 64 في الحكومة السابقة.

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