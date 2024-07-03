بسبب فتاة.. شاب ينهي حياته قفزا من سطح منزله في الغربية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه بدائرة مدينة المحلة في محافظة الغربية إثر قفزه من اعلي سطح منزله بمنطقة شارع المستشار.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحلة العام تحت إشراف النيابة العامة.

تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب في العقد الثاني من العمر اثر قفزه من أعلي سطح منزله

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين وجود جثة لشاب في العقد الثاني من العمر مقيم بمنطقة شارع المستشار بحي أول المحلة أقدم علي إنها حياته بالقفز من أعلى سطح منزله لرغبته في الارتباط بفتاة ورفض اسرته لهذه الرغبة وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحلة العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.