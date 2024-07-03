تحرير 22 محضرا خلال حملة تموينية بمركز طامية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز طاميه، للمرور على الأسواق ومراقبة الأسعار وكذلك المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: تحرير 2 محضر عدم إعلان عن أسعار بيع اللحوم البلدية، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار بيع السجائر الكليوباترا، وتحرير محضر تصرف بإجمالي 1 شكاره دقيق بلدى مدعم، وتحرير محضر نقص وزن، وتحرير 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير 5 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وتحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير 3 محاضر عدم وضع قائمة إعلان بالمخبز.



كما تم المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.