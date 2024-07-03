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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أول صور للمتهم بقتل زوجته بعد «وصلة ضرب» في طنطا

المتهم والمجني عليها
المتهم والمجني عليها
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حصلت البوابة نيوز على أول صور للمتهم بقتل زوجته فجر اليوم الأربعاء، داخل منزلهم بشارع الجلاء بمدينة طنطا.  

وتمكنت مباحث قسم ثان طنطا من القبض على "محمد حسين " المتهم بضرب زوجته وتدعى" منى" حتى لفظت أنفاسها داخل منزله بشارع الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد حماد مأمور قسم ثان طنطا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بشارع  الجلاء بنطاق دائرة القسم بمقتل ربة منزل علي يد زوجها.

علي الفور انتقل المقدم علاء موسي مفتش البحث الجنائي والرائد أحمد جمعة رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونيهم وتم ضبط المتهم واصطحابه لديوان القسم للبدء في التحقيقات.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يدعي "محمد حسين" لخلافات بينه وبين زوجته" مني" انهال عليه بالضرب حتة لفظت أنفاسها الأخيرة، ولديهم 3 أطفال.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الضحية .

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