بيان صحفي لمحافظة كفر الشيخ.. المحافظ الجديد قيادة أمنية متميزة

قال بيان إعلامي لديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظًا لكفرالشيخ، ضمن حركة تغيير محافظين موسعة أجريت صباح اليوم.

وأضاف البيان أن المحافظ الجديد هو قائد أمني متميز وأحد الكفاءات البارزة في مجال الأمن في مصر؛ قد شغل العديد من المناصب القيادية في الدولة منها مدير قطاع الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أظهر كفاءة في إدارة العمليات الأمنية، مما ساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ثم نائبًا لجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية حيث كان له دور بارز في دعم ومتابعة العمليات الأمنية الحساسة على مستوى الجمهورية، مما عزز من جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار البيان إلى أن محافظ كفر الشيخ الجديد ،تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، منذ عام 2021، حيث قاد العديد من الضربات الأمنية الناجحة ضد تجار العملة والقضاء على السوق المصرفي الموازي، وغيرها من قضايا الأموال العامة ومكافحة الفساد بكفاءة عالية، كما ساهمت جهوده في هذا القطاع بشكل كبير في تحسين النظام المالي ومحاربة الجرائم الاقتصادية.

وتمكن من قيادة عمليات ناجحة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات، مما ساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية.