بالأسماء.. القائمة الكاملة للمحافظين ونوابهم 2024

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أداء المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية، وهم:

المحافظون:

- اللواء/ خالد شعيب محمود حسين- محافظاً لمطروح

- اللواء/ محمد سالمان موسى الزملوط - محافظاً للوادي الجديد

- السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبو لمون- محافظاً للمنوفية

- السيد/ عمرو محمد حنفي محمود- محافظاً للبحر الأحمر

- السيد/ أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري - محافظاً للفيوم

- السيد/ محمد هانئ جمال الدين غنيم- محافظاً لبني سويف

- السيد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد- محافظاً للإسكندرية

- اللواء أح/ خالد مجاور محمد مجاور- محافظاً لشمال سيناء

- اللواء/ أشرف محمد إبراهيم الجندي - محافظاً للغربية

- اللواء/ طارق مرزوق محمد عبد المغنى- محافظاً للدقهلية

- السيد / إبراهيم صابر خليل خليل رواش - محافظاً للقاهرة

- اللواء/ عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج - محافظاً لسوهاج

- السيد / عبد المطلب ممدوح محمد عماره - محافظاً للأقصر

- اللواء/ هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف - محافظاً لأسيوط

- اللواء طيار/ أكرم محمد جلال محمد - محافظاً للإسماعيلية

- اللواء / علاء إبراهيم عبد المعطى أحمد - محافظاً لكفر الشيخ

- اللواء مهندس/ خالد مبارك حسين بكري - محافظاً لجنوب سيناء

- اللواء أح/ إسماعيل محمد كمال إسماعيل - محافظاً لأسوان

- السيد/ حازم محمد حسن الأشمونى - محافظاً للشرقية

- السيد/ خالد محمود عبد الحليم عبد العال - محافظاً لقنا

- اللواء أح/ محب حبشى خليل حبشى - محافظاً لبورسعيد

- اللواء أح/ طارق حامد محمد الشاذلي - محافظاً للسويس

- السيد/ عادل سعيد إبراهيم النجار- محافظاً للجيزة

- السيد اللواء/ عماد أحمد محمود كدواني - محافظاً للمنيا

- السيد/ أيمن محمد إبراهيم عطية - محافظاً للقليوبية

- السيد/ أيمن محمد رشاد الشهابي - محافظاً لدمياط

- السيدة/ جاكلين عازر عبد الحليم عازر- محافظاً للبحيرة.

نواب المحافظين:

- السيد/ حسام الدين فوزي أبو سيف - نائباً لمحافظ القاهرة

- السيد/ إبراهيم عبد الهادي ياسين - نائباً لمحافظ القاهرة

- السيد/ أشرف محمد سيد منصور - نائباً لمحافظ القاهرة

- السيدة/ منى محمد رضا البطراوي - نائباً لمحافظ القاهرة

- السيد/ إبراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابي - نائباً لمحافظ الجيزة

- السيدة/ هند محمد أحمد عبد الحليم - نائباً لمحافظ الجيزة

- السيدة/ إيمان عمر ريان عبد العزيز - نائباً لمحافظ القليوبية

- السيد/ محمد محمود إبراهيم أبو زيد - نائباً لمحافظ المنيا

- السيد/ بلال السعيد عبد الحفيظ حبش - نائباً لمحافظ بني سويف

- السيد / حازم عمر أحمد عمر- نائباً لمحافظ قنا

- السيد/ عمرو مجدي مصطفى البشبيشي - نائباً لمحافظ كفر الشيخ

- السيد/ محمد إبراهيم لطفي موسي - نائباً لمحافظ المنوفية

- السيد/ أحمد عصام الدين أحمد موسى - نائباً لمحافظ الإسماعيلية

- السيد/ عمرو عثمان محمد نعمان - نائباً لمحافظ بورسعيد

- السيد / عبد الله رمضان توفيق مصطفى - نائباً لمحافظ السويس

- السيد/ أحمد محمود عبد المعطى حسين - نائباً لمحافظ الشرقية

- السيدة/ لبنى عبد العزيز حبيب السيد - نائباً لمحافظ الشرقية

- السيدة/ إيناس سمير محمد حافظ - نائباً لمحافظ جنوب سيناء

- السيدة/ حنان مجدي نور الدين محمد - نائباً لمحافظ الوادي الجديد

- السيدة/ أميرة صلاح عبد الحكيم زينه - نائباً لمحافظ الإسكندرية

- السيد/ حازم محمد جودة الديب - نائباً لمحافظ البحيرة

- السيد/ محمد سامي صادق التوني - نائباً لمحافظ الفيوم

- السيد/ مينا عماد ثابت حنا - نائباً لمحافظ أسيوط

- السيد/ محمد عبد الهادي عبد الرحيم - نائباً لمحافظ سوهاج

- السيد/ هشام أحمد أبو زيد عبد اللاه - نائباً لمحافظ الأقصر

- السيد/ احمد أنور عطية العدل - نائباً لمحافظ الدقهلية

- السيدة/ شيماء محمد الصديق محمد - نائباً لمحافظ دمياط

- السيد/ محمود محمد عبد الغنى عيسى - نائباً لمحافظ الغربية

- السيد/ عاصم عبد الغفار حامد سعدون - نائباً لمحافظ شمال سيناء

- السيد/ إسلام السيد رجب عبد الحميد - نائباً لمحافظ مطروح

- السيد/ عمرو حلمي حسان لاشين - نائباً لمحافظ أسوان

- السيدة/ ماجدة حنا بباوي حنا - نائباً لمحافظ البحر الأحمر

