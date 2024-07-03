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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالأسماء.. القائمة الكاملة للمحافظين ونوابهم 2024

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أداء المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية، وهم:
المحافظون:
- اللواء/ خالد شعيب محمود حسين- محافظاً لمطروح
- اللواء/ محمد سالمان موسى الزملوط - محافظاً للوادي الجديد
- السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبو لمون- محافظاً للمنوفية
- السيد/ عمرو محمد حنفي محمود- محافظاً للبحر الأحمر
- السيد/ أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري - محافظاً للفيوم
- السيد/ محمد هانئ جمال الدين غنيم- محافظاً لبني سويف
- السيد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد- محافظاً للإسكندرية
- اللواء أح/ خالد مجاور محمد مجاور- محافظاً لشمال سيناء
- اللواء/ أشرف محمد إبراهيم الجندي - محافظاً للغربية
- اللواء/ طارق مرزوق محمد عبد المغنى- محافظاً للدقهلية
- السيد / إبراهيم صابر خليل خليل رواش - محافظاً للقاهرة
- اللواء/ عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج - محافظاً لسوهاج
- السيد / عبد المطلب ممدوح محمد عماره - محافظاً للأقصر
- اللواء/ هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف - محافظاً لأسيوط
- اللواء طيار/ أكرم محمد جلال محمد - محافظاً للإسماعيلية 
- اللواء / علاء إبراهيم عبد المعطى أحمد - محافظاً لكفر الشيخ
- اللواء مهندس/ خالد مبارك حسين بكري - محافظاً لجنوب سيناء
- اللواء أح/ إسماعيل محمد كمال إسماعيل - محافظاً لأسوان
- السيد/ حازم محمد حسن الأشمونى - محافظاً للشرقية
- السيد/ خالد محمود عبد الحليم عبد العال - محافظاً لقنا
- اللواء أح/ محب حبشى خليل حبشى - محافظاً لبورسعيد
- اللواء أح/ طارق حامد محمد الشاذلي - محافظاً للسويس
- السيد/ عادل سعيد إبراهيم النجار- محافظاً للجيزة
- السيد اللواء/ عماد أحمد محمود كدواني - محافظاً للمنيا
- السيد/ أيمن محمد إبراهيم عطية - محافظاً للقليوبية
- السيد/ أيمن محمد رشاد الشهابي - محافظاً لدمياط
- السيدة/ جاكلين عازر عبد الحليم عازر- محافظاً للبحيرة.
نواب المحافظين:
- السيد/ حسام الدين فوزي أبو سيف - نائباً لمحافظ القاهرة
- السيد/ إبراهيم عبد الهادي ياسين - نائباً لمحافظ القاهرة
- السيد/ أشرف محمد سيد منصور - نائباً لمحافظ القاهرة
- السيدة/ منى محمد رضا البطراوي - نائباً لمحافظ القاهرة
- السيد/ إبراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابي - نائباً لمحافظ الجيزة
- السيدة/ هند محمد أحمد عبد الحليم - نائباً لمحافظ الجيزة
- السيدة/ إيمان عمر ريان عبد العزيز - نائباً لمحافظ القليوبية
- السيد/ محمد محمود إبراهيم أبو زيد - نائباً لمحافظ المنيا
- السيد/ بلال السعيد عبد الحفيظ حبش - نائباً لمحافظ بني سويف
- السيد / حازم عمر أحمد عمر- نائباً لمحافظ قنا
- السيد/ عمرو مجدي مصطفى البشبيشي - نائباً لمحافظ كفر الشيخ
- السيد/ محمد إبراهيم لطفي موسي - نائباً لمحافظ المنوفية
- السيد/ أحمد عصام الدين أحمد موسى - نائباً لمحافظ الإسماعيلية
- السيد/ عمرو عثمان محمد نعمان - نائباً لمحافظ بورسعيد
- السيد / عبد الله رمضان توفيق مصطفى - نائباً لمحافظ السويس
- السيد/ أحمد محمود عبد المعطى حسين - نائباً لمحافظ الشرقية
- السيدة/ لبنى عبد العزيز حبيب السيد - نائباً لمحافظ الشرقية
- السيدة/ إيناس سمير محمد حافظ - نائباً لمحافظ جنوب سيناء
- السيدة/ حنان مجدي نور الدين محمد - نائباً لمحافظ الوادي الجديد
- السيدة/ أميرة صلاح عبد الحكيم زينه - نائباً لمحافظ الإسكندرية
- السيد/ حازم محمد جودة الديب - نائباً لمحافظ البحيرة
- السيد/ محمد سامي صادق التوني - نائباً لمحافظ الفيوم
- السيد/ مينا عماد ثابت حنا - نائباً لمحافظ أسيوط
- السيد/ محمد عبد الهادي عبد الرحيم - نائباً لمحافظ سوهاج
- السيد/ هشام أحمد أبو زيد عبد اللاه - نائباً لمحافظ الأقصر
- السيد/ احمد أنور عطية العدل - نائباً لمحافظ الدقهلية
- السيدة/ شيماء محمد الصديق محمد - نائباً لمحافظ دمياط
- السيد/ محمود محمد عبد الغنى عيسى - نائباً لمحافظ الغربية
- السيد/ عاصم عبد الغفار حامد سعدون - نائباً لمحافظ شمال سيناء
- السيد/ إسلام السيد رجب عبد الحميد - نائباً لمحافظ مطروح
- السيد/ عمرو حلمي حسان لاشين - نائباً لمحافظ أسوان
- السيدة/ ماجدة حنا بباوي حنا - نائباً لمحافظ البحر الأحمر
 

خالد شعيب محمود حسين- محافظا لمطروح محمد سالمان موسى الزملوط - محافظا للوادي الجديد إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبو لمون- محافظا للمنوفية