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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع ربة منزل سقط عليها جدار بمصنع طوب في الغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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شهدت قرية النصارية بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرع ربة منزل في العقد الثالث من العمر بعد سقوط جدار عليها، حال تواجدها داخل كانتين، بإحدي مصانع الطوب.


انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة ربة منزل تدعي «ا. ع. ب» وتبلغ من العمر 25 عاما، مقيمة بعزبة عزبة يحي، كانت مستأجرة كانتين داخل احد مصانع الطوب بقرية النصارية، وحال تواجدها داخله وممارسة عملها، سقط عليها جدار الكانتين، مما أسفر عن سقوطها جثة هامدة.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الإجراءات القانونية المباحث الجنائية مصانع الطوب