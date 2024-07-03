حركة المحافظين.. تعرف على نائب محافظ الفيوم الجديد

عمل الدكتور محمد سامي التوني معاونًا لمحافظ الفيوم، إلى جانب عمله متحدثًا رسميًا للمحافظة في 5 أكتوبر 2021.

ويعتبر الدكتور محمد التونى، نائب محافظ الفيوم، أصغر النواب سنا وهو من ضمن الشباب المثقف الواعي الذي عمل على التطوير من نفسه بالاشتراك فى العديد من الدورات التدريبية وحضر العديد من البرنامج الوطنى للشباب .

حصل الدكتور محمد التونى، على العديد من الدورات التدريبية من أكاديمية ناصر العسكرية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية للتطوير من نفسه .

وتولى الدكتور محمد سامى التونى، منصب المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم في ديسمبر 2019. ، كما عمل في مكتب وزير الصحة والسكان منذ عام 2014 بعد تخرجه في كلية الطب وجراحة الفم والأسنان بتقدير عام جيد جدًا، واستمر عمله بمكتب الوزير حتى عام 2017.

- كلف عام 2017 بالعمل متحدثًا رسميًا باسم الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء .

- انتقل في 2019 للعمل متحدثًا رسميًا باسم محافظة سوهاج ومديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام.

حيث تم تعيين الدكتور محمد سامي التوني، في منصب نائب محافظ الفيوم، وذلك ضمن تشكيل الحكومة الجديد، اليوم الأربعاء، وإعلان حركة المحافظين 2024 ونوابهم، والذى يعتبر "التونى" هو أحد أصغر نواب المحافظين، مما يؤكد توجه الدولة لتمكين الشباب في مواقع المسئولية منذ بدء عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويعد «التوني» الأصغر سنًا بين من تولوا منصب نائب محافظ، كما أنّه كان الأصغر سنًا أيضًا بين من تولوا إدارة الملفات الإعلامية بالمؤسسات الحكومية، ويأتي تعيينه ضمن حرص الدولة على الدفع بالعناصر الشابة والواعدة لتولي المناصب القيادية، بهدف الارتقاء بالمواقع الخدمية ودفع عجلة التنمية، وكذلك تقديم أفضل خدمة للمواطنين.