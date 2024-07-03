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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

التحالف الوطنى لـ"الحكومة الجديدة": الشارع المصري والمواطن ينتظركم للعمل من أجله

الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة
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هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامات التحالف من أعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الأمناء لثقة القيادة السياسية فيهم وتكليفهم بحقائب وزارية هامة ومؤثرة في التشكيل الوزاري الجديد.

وأوضح التحالف، أن الوزراء الجدد الذين وقع عليهم اختيار الدكتور مصطفى مدبولي، يتميزون بالكفاءة العالية والمهارات القيادية،.

وأضاف التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن هناك تحديات جسيمة تنتظر الحكومة الجديدة فعليهم العمل لتحقيق مطالب الشارع المصري ورضي المواطن المصري.

وأشار التحالف الوطنى الى أنه تم تعيين كل  من:

- الدكتورة مايا مرسي - عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، وزيرة للتضامن الاجتماعي.

- المستشار محمود فوزي - المستشار القانوني للتحالف الوطني، وزيراً للمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- الدكتور أسامة الأزهري - عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، وزيراً للأوقاف.

-  النائبة مارجريت صاروفيم - عضو مجلس أمناء التحالف وعضو المكتب التنفيذي، نائباً لوزيرة التضامن الاجتماعي.

وذكر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي :"إذ نهنئ الوزراء جميعًا بثقة القيادة السياسية في خبراتهم وكفائتهم ونتمنى لهم التوفيق والسداد لما فيه الخير والصالح لوطننا الحبيب".

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