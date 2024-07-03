بالأسماء.. القائمة الكاملة للوزراء ونوابهم في الحكومة الجديدة 2024

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٤، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:

- الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد - رئيسًا لمجلس الوزراء.

نواب رئيس الوزراء والوزراء:

- الدكتور خالد عبد الغفار محمد - نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرًا للصحة والسكان.

- الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير - نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرًا لوزارتي الصناعة والنقل.

- الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

- الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط - وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- محمود توفيق عبد الجواد قنديل - وزيرًا للداخلية.

- الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيرًا للبيئة.

- الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت - وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور أشرف صبحى محمد عامر - وزيرًا للشباب والرياضة.

- الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور - وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- السيد محمد محمد صلاح الدين مصطفي - وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

- الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم - وزيرًا للموارد المائية والري.

- الدكتور محمود مصطفي كمال عصمت - وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.

- السيد أحمد أشرف على كوجك - وزيرًا للمالية.

- السيدة منال عوض ميخائيل - وزيرًا للتنمية المحلية.

- السيد شريف فتحي على عطية - وزيرًا للسياحة والآثار.

- الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى - وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

- الدكتور شريف محمد فاروق على مصطفى - وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي - وزيرًا للخارجية والهجرة.

- المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين - وزيرًا للعدل.

- المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر - وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- الدكتور أسامه السيد محمود الأزهري- وزيرًا للأوقاف.

- السيد/ سامح أحمد زكى الحفني - وزيرًا للطيران المدني.

- السيد شريف مجدي حسين شربيني - وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- السيد علاء الدين فاروق زكي السيد - وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

- السيد محمد إبراهيم أحمد شيمي - وزيرًا لقطاع الأعمال العام.

- السيد حسن محمد حسن الخطيب - وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- السيد محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم - وزيرًا للعمل.

- السيد/ أحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيرًا للثقافة.

- السيد/ محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد - وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- السيد/ كريم إبراهيم على بدوي - وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.



نواب الوزراء

- السيد/ رأفت عبد العزيز فهمي هندي - نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيدة/ غادة لبيب مصطفي عبد الغنى - نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيد/ بكر محمد عبد الوهاب البيومي - نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيد/ منتصر مناع ميهوب جاد الحق - نائبًا لوزير الطيران المدني.

- السيد/ مصطفى إبراهيم على الصياد - نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

- السيد الدكتور/ سيد إسماعيل على أحمد - نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- السيد الدكتور/ أحمد محمد ضاهر حسين - نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- السيد/ أيمن محمد بهاء الدين البصال - نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- السيدة/ عبله أحمد علي الألفي - نائبًا لوزير الصحة والسكان.

- السيد/ محمد محمود ناصر الطيب - نائبًا لوزير الصحة والسكان.

- السيد/ عمرو محمد قنديل شمس الدين - نائبًا لوزير الصحة والسكان.

- السيد/ شريف محمد فتحي الكيلاني - نائبًا لوزير المالية.

- السيد/ ياسر سمير صبحي كامل - نائبًا لوزير المالية.

- السيد/ أبو بكر محمد حفني محمود- نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

- السيد/ نبيل رياض حبشى غطاس - نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

- السيد/ حسام الدين محمد صلاح عثمان - نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- السيدة/ صباح محمد عبد اللطيف مشالي - نائبًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- السيد/ نهاد شاهين على شاهين - نائبًا لوزير النقل.

- السيد/ ماجد محمد عبد الحميد متولي - نائبًا لوزير النقل.

- السيد/ وجدي شحات عبد الحكيم رضوان - نائبًا لوزير النقل.

- السيدة/ مارجريت صاروفيم مينا يوسف - نائبًا لوزير التضامن الاجتماعي.

- السيد/ وليد حسين أبو المجد على - نائبًا لوزير التموين والتجارة الداخلية.

- السيدة/ يمنى أسامه فريد البحار - نائبًا لوزير السياحة والآثار