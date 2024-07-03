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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. وزير البترول الجديد: توفير الوقود لمحطات الكهرباء على رأس أولوياتنا

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول
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قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء ومدها للمواطنين والشركات على رأس الأولويات التي سيتعامل معها خلال الفترة المقبلة، يليها التركيز على زيادة إنتاج الزيت والغاز، فضلا عن ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية الاكتشافات والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصرحاء الغربية وجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضاف "بدوي" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية: "سوف نهتم بشدة بمسألة العمل مع الشركاء الأجانب من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز في مصر".

وتابع، أن التركيز على العنصر البشري وكيفية تنميته بما يخدم قطاعي البترول والغاز والاهتمام بالثروة المعدنية، والتي لها أهمية كبرى إذ تجذب الاستثمارات لمصر، موضحًا: "سوف نعمل على جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية في قطاعي البترول والغاز، وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة والثروة المعدنية"، مؤكدا الاهتمام الكبير بمشروعات البتروكيمياويات.

محطات الكهرباء وزير البترول زيادة إنتاج الزيت الرئيس السيسي اليمين الدستوري