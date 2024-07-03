ننشر رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، للمرحلة الثانوية العامة، والتعليم الفني، بدء من الجمعة المقبلة الموافق 5 يوليو الجاري، حتى 31 يوليو 2024م على اللينك التالي

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وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد تنسيق التعليم العام والتعليم الفني، وجرى تحديد 254 درجة للتعليم الثانوي العام، أما التعليم الفني تم تحديد درجات القبول حسب نوعية التعليم" تجاري، زراعي، صناعي، فندقي.