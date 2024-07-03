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الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

وكذلك التعليم الفني

مدير عام تعليم كفر
مدير عام تعليم كفر الشيخ
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، للمرحلة الثانوية العامة، والتعليم الفني، بدء من الجمعة المقبلة الموافق 5 يوليو الجاري، حتى 31 يوليو 2024م على اللينك التالي
https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد تنسيق التعليم العام والتعليم الفني، وجرى تحديد 254 درجة للتعليم الثانوي العام، أما التعليم الفني تم تحديد درجات القبول حسب نوعية التعليم" تجاري، زراعي، صناعي، فندقي.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رابط التقديم الألكتروني للصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي بكفر الشيخ 254 درجة القبول للصف الأول الثانوي بكفر الشيخ مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ