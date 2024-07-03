إنجازات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال 2023 /2024.. صور

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعد بيت خبرة وطني ووعاء للفكر، وذراع تنفيذي لرؤية مصر ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار تم ما يلي: سافر 13 طالباً من طلاب برنامج "جامعة الطفل" من خلال منحة ممولة بالكامل إلي المعهد المتحد للعلوم النووية(JINR) بروسيا في الدورة الثالثة لمسابقة الفيزياء السنوية التي أطلقتها الأكاديمية، مولت الأكاديمية 538 مشروع تخرج لعدد 3000 طالب في 28 جامعة ضمن برنامج "مشروعي بدايتي".

ودعمت الأكاديمية 977 من آوائل الخريجين ضمن برنامج علماء الجيل القادم وتم تعيين 122 طالب وحصول 197 طالب علي درجة الماجستير وإلتحاق 10 طلاب بالبرنامج الرئاسي، ونتج عن ذلك 200 بحث منشور مستخرج من الرسائل في مجلات علمية عالمية. كما قدمت الأكاديمية إطار برنامج منح ما بعد الدكتوراه بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية منح لعدد 52 باحث مصري و4 من الباحثين الأفارقة، وتم توقيع عقد نقل وتسويق تكنولوجي في مشروع نقل تكنولوجيا المركبات منخفضة السرعة وتسليم العينة الأولى للأكاديمية وسيتم تسليم 10سيارات تامة الصنع في يوليو الجاري، وهدفت المبادرة إلى تعميق التصنيع المحلي بنسبة مكون محلي يصل إلى 60% وخلق فرص عمل عديدة.

كما أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرة "تواصل" علي منصة بنك الابتكار المصري بهدف تعزيز فرص نمو القطاع الصناعي المصري من خلال إيجاد حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي مما يتماشى مع أهداف البعد البيئي "لرؤية مصر 2030" واستناداً إلى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تركز على التكامل مع مؤسسات الإنتاج في الدولة وأيضاً دعم الدورة الكاملة للابتكار، أطلقت الأكاديمية مبادرة المعامل الوطنية حيث أنشأت 6 معامل بتكلفة تصل إلى 135 مليون جنيه، وهم المعمل الوطني للنانو تكنولوجي، المعمل الوطني لأبحاث طب الأعشاب، المعمل الوطني لصناعة الألبان، المعمل الوطني لحفظ الأصول الوراثية للخيول العربية، المعمل الوطني للتخلص الأمن من النفايات الخطرة، والمعمل الوطني للسيارات الكهربائية والروبوتات، تم تمويل عدد 133 مشروع مشترك بين الأكاديمية والصين والهند وجنوب أفريقيا وفرنسا وجمهورية التشيك والمجر وإيطاليا وبولندا وبلغاريا في إطار الإتفاقيات الدولية الموقعة مع العديد من الدول لدعم المشروعات المشتركة ونقل الخبرات بين أطراف الإتفاقيات.

وأطلقت الأكاديمية فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "الابتكار والإبداع والملكية الفكرية للمعلمين والمربين" في بلدان عربية مختارة الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وحضر البرنامج التدريبي ٣١ معلمًا ومطورا للمناهج من مصر ومختلف الدول العربية، أطلقت الأكاديمة تحدي AgriTech4Egypt، على منصة CGIAR Accelerate for Impact Platform (A4IP) ، وذلك بالتعاون مع مراكز CGIAR، والتحالف الدولي للتنوع البيولوجي وCIAT، وICARDA، وIWMI، وIFPRI ، تحت رعاية التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من PRIMA وصندوق أفريقيا للتكيف مع تغير المناخ (CRAF)، ومؤسسة سينجينتا للزراعة المستدامة SFSA))، ومبادرات ووحدات المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت الأكاديمية مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار حيث بلغ عدد المشروعات التي تمولها الأكاديمية 8 مشروعات بمشاركة 18 دولة عربية وبلغ عدد الباحثين العرب 201 باحث ضمن 112 فريق بحثي.

واستضافت الأكاديمية الندوة الدولية الثلاثين (ISINN-30) حول تفاعل النيوترونات مع النوى: أساسية التفاعلات والنيرترونات، التركيب النووي، النيوترونات شديدة البرودة، وذلك بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 وحتى 18 أبريل 2024.

شارك في الندوة 75 باحث من مصر، روسيا، الصين، رومانيا، أمريكا، كازخستان، الهند، وقد تم عقد الندوة بالتوازي في كل من مدينة دوبنا بروسيا ومدينة لانتشو بالصين من خلال المشاركة الإفتراضية بتطبيق زووم.

وأعلنت الأكاديمية عن بدء قبول مُقترحات بحثية ضمن المرحلة الثانية من الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية (أراضي الاستصلاح)، التي يتم تنفيذها بالمزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي بالمغرة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2022-2026)، دعمت الأكاديمية طلاب ماجستير ودكتوراه للمشاركة في المدرسة الصيفية في معامل المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية وكذلك الإشتراك في المشاريع البحثية في مجالات فيزياء الجسيمات النظرية والتجريبية والهندسية والحوسبة والتي تتم بالمنظمة، وتم دعم طالب دكتوراه لقضاء سنة في معامل الوكالة الأوروبية تحت إشراف مشترك.

وتم افتتاح أول حاضنة متخصصة في أعمال تكنولوجية الرياضية بمقر مركز شباب "مدينه نصر" التابع لوزارة الشباب والرياضة بتمويل من الأكاديمية بلغ 5 مليون ونصف، حيث بلغ عدد الحاضنات التي دعمتها الأكاديمية 43 حاضنة في أقاليم مصر المختلفة والتي تغطي أكثر من 24 مجالا متنوعا، كما بلغ عدد مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا 56 مكتب في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بخلاف المراكز البحثية، وعن نوادي ريادة الأعمال بلغ عددها 50 نادي ريادة أعمال بهدف تكويـن جيـل من الرياديين قـادرًا على إيجاد فـرص عمـل استثمارية له ولغيره، إلي جانب تعزيز ونشر ثقافة الابتكار بين فئات المجتمع المصري، أطلقت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية برنامج بناء القدرات في الملكية الفكرية للباحثات المصريات بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث سجل في البرنامج 500 باحثة في مختلف التخصصات العلمية وتم اختيار 75 باحثة للمشاركة في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تمثلت في ورشة عمل لمدة 4 أيام عن كيفية استغلال وإدارة الملكية الفكرية في تنمية المشروعات البحثية، وتم التصفية إلى 7 باحثات ممن لديهن مشروعات بحثية نتج عنها منتجات مفيدة للمجتمع للمشاركة في الرحلة الثانية "التوجية" حيث تلقت الباحثات توجيهات من متخصصين في الملكية الفكرية وإدارة الأعمال للمساعدة في تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذه المنتجات، استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا احتفالية "المرأة في مجال الرياضيات" والتي تأتي على هامش اليوم العالمي للمرأة في الرياضيات والذي يوافق 12 مايو من كل عام، واشتمل الحفل على تكريم ثلاث من الباحثات في الرياضيات لإسهاماتهن العلمية المتميزة.

ونظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوماً تعريفياً عن برنامج "جامعة الطفل"، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي الأول لجامعات الطفل بالتعاون مع الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل، وجاء هذا اليوم التعريفي لإبراز جهود وإنجازات جامعة الطفل أحد البرامج التي تبنتها ودعمتها الأكاديمية منذ عام 2015 بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم الإبداعي من خلال نظام مؤسسي، لدعم المواهب في العلوم من الطلبة بدءاً من مراحل ما قبل الجامعة، حيث تتعاون الأكاديمية منذ بدء البرنامج وحتى الآن مع ٤٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية، بالإضافة إلى المراكز البحثية في كل محافظات الجمهورية، حيث إن جامعة الطفل في مصر أول عضو غير أوروبي في الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.

أعلنت الأكاديمية عن فتح باب التقدم لبرنامج "جسور التنمية" لعام 2024، الذي يهدف للاستفادة من الخبرات المتنوعة للمصريين العاملين بالخارج، والخلفيات الأكاديمية والصناعية في التنمية المحلية. ويقدم البرنامج منحًا تصل إلي ٤ مليون جنيه مصري، بناءً على أساس تنافسي، للمنظمات المصرية لدعم التحديات المحلية من خلال العمل بالتعاون مع الخبراء المصريين في الخارج؛ مما يسمح للجهات الصناعية والمؤسسات البحثية المصرية بالاشتراك مع الخبراء المصريين في الخارج في مشروع مشترك، وتشمل أنشطة المشروعات المشتركة البحوث التعاونية، ودعم تطوير النماذج الأولية والنصف صناعية، والابتكار التكنولوجي، وبناء القدرات والتشبيك الدولي، في إطار سعي الأكاديمية لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، حصلت الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة للشئون القانونية وإدارة الميزانية بالأكاديمية على شهادة الأيزو 9001-2015 في تطبيق نظام الجودة وفقاً للمعايير العالمية، وذلك بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة.

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ورشة عمل تكنولوجيا المعلومات دون الإقليمية حول استخدام مجموعة برامج المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم خدمات معلومات البراءات، وذلك بهدف دعم جهود التحول الرقمي بمكاتب الملكية الفكرية في مصر والعالم العربي، شارك في فعاليات ورشة العمل ممثلو مكاتب البراءات والملكية الصناعية من مصر وتونس والمغرب وعمان والأردن والسعودية.

وتناولت ورشة العمل أحدث الأنظمة والأدوات والمنصات التي يمكن لمكاتب الملكية الفكرية الاستفادة منها في تحديث وأتمتة نظم العمل بها.

واحتفلت الأكاديمية بتوقيع عقود احتضان لـ ٦ شركات تكنولوجية ناشئة سيتم احتضانها في حاضنة رواق فرع محافظة أسيوط بجامعة الأزهر، وهي إحدى الحاضنات التكنولوجية المتميزة ضمن البرنامج القومي للحاضنات، وتعد هذه الشركات إضافة إلى سلسلة التعاون بين الأكاديمية وجامعة الأزهر فقد سبقها ٤٥ شركة تكنولوجية قد تخرجت من حاضنات "رواق" والتي أنشأتها الأكاديمية من خلال برنامج "انطلاق" وأن القيمة السوقية لهذه الشركات قد تخطى ملايين الجنيهات.

وشاركت الأكاديمية في اجتماع قادة أكاديميات العلوم للدول الأعضاء بمجموعة "بريكس" بالعاصمة الروسية موسكو، والذي يعقد بشكل دوري منذ عام 2018 كأداة لخلق وتنمية سبل التعاون العلمي بين الدول الأعضاء بمجموعة " بريكس" والتي تضم في عضويتها دول (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا)، وتعد هذه المشاركة المرة الأولى لمصر في اجتماع رؤساء الأكاديميات لمجموعة "بريكس"، وشاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الاجتماع السنوي لشبكات الدول العربية للبحوث والتعليم ASREN والذي عُقد في مدينة الرباط بالمغرب، بمشاركة رفيعة المستوى من مُمثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية، ولفيف من مديري شبكات البحث العلمي والتعليم العربية، من دول (مصر والمغرب، وتونس، وفلسطين، والسودان، والأردن، وجيبوتي، ولبنان، وموريتانيا)، فضلًا عن مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وتناول الاجتماع استعراض تطور شبكات البحوث والتعليم القومية لدول المنطقة، وسُبل دعم ربطها في شبكة إقليمية واحدة تربط كافة المؤسسات البحثية والتعليمية بالدول العربية. وعلى هامش الاجتماع، عقد الوفد المصري لقاءات ثنائية مع مُمثلي الشبكة الأوروبية للبحوث والتعليم GEANT؛ لمناقشة مشروع الكابل البحري الجديد MEDUSA والمُخصص لربط دول جنوب البحر المتوسط "شمال إفريقيا" مع دول شمال المتوسط "الدول الأوروبية" في شبكة فائقة السرعة للبحوث والتعليم والمُمولة من بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تعُد مصر إحدى الدول المحورية بهذا المشروع، والمُخطط إطلاقه في مطلع عام 2027، وسوف يربط الشبكة القومية المُوحدة للبحث العلمي والتعليم بمصر ببقية الشبكات المُناظرة بكافة دول شمال إفريقيا والدول الأوروبية، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فوز ٢٠ متسابقاً في الموسم الرابع لمسابقة الصور العلمية 2024 في ستة مجالات هم: الحياة البرية والطبيعية، وعلوم الفلك والفضاء، والصور المجهرية (صور تحت الميكروسكوب)، والعلوم البيئية، وعلوم الأرض والمناخ، والصور العامة (الهندسية والمعمارية....)، وقد تم الإعلان عن المسابقة في مارس الماضي وتقدم لها هذا العام عدد ١٢٥ متسابقاً بإجمالي ٧٥٥ صورة علمية وقد قامت لجنة التحكيم بتصفيتهم طبقاً لمعايير المسابقة. وقد منحت الأكاديمية جوائز مالية للفائزين وهي 15 ألفاً للمركز الأول، و١٠ آلاف للمركز الثاني، و5 آلاف للمركز الثالث، وثلاثة آلاف لكل من المركز الرابع والخامس، دعمت الأكاديمية من خلال إحدى الحاضنات المتخصصة في فن الأداء ضمن "مشروع تنمية وتطوير لدعم ريادة الأعمال في مصر"، أعضاء فريق مسرح بانوراما برشا والذي شارك بالفيلم المصري "رفعت عيني للسما" والذي فاز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي، في دورته ٧٧، وهو أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيس المهرجان، افتتحت الأكاديمية بنك الجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وهو بنك حيوي ومصدر تجميع الأصول الوراثية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي ومقره مركز أبحاث المياه الداخلية والمزارع السمكية التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وهو مجال لم تتطرق له أي جهة بحثية أو حكومية في مصر، نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "ندوة التوعية باليوم العالمي للجوع" في مزرعة بمنطقة المنصورية، والتي نظمتها الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية، أحد كيانات برنامج الشبكات العلمية القومية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي قد بلغ عددها 9 شبكات قومية، وأقيمت الندوة في "اليوم العالمي للجوع"، وتهدف الندوة إلى المساهمة في مجابهة المشاكل المتعلقة بنقص الغذاء المرتبطة بالتغير المناخي العالمي وكذلك اشتملت الندوة مشاركة قصص نجاح عدد من المزارعين الذين تبنوا الحلول التكنولوجية الحديثة لزيادة الإنتاجية الزراعية وكذلك الثروة الحيوانية، وكذا تعظيم الدور الذي يلعبونه في ضمان الأمن الغذائي، ذلك بخلاف أن الندوة جمعت أصحاب المصلحة من متخذي القرار، والعلماء، والمسئولين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمزارعين، وتضمنت الندوة فيلما قصيرا وعروضا تقديمية لتجارب ناجحة اعتمدت الأساليب التكنولوجية والتي تنتج العديد من المحاصيل الزراعية المصرية التي ترقى في جودتها للتصدير لكثير من الأسواق الخارجية، •

أطلقت الأكاديمية مبادرة تعميق التصنيع المحلي في مجالات تحديث صناعة الأجهزة المنزلية، ضمن بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجموعة العربي كممثل للصناعة الوطنية بهدف مجابهة بعض التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وذلك في 3 مجالات وهم المحور الأول هو إنتاج المواد المغناطيسية، والمحور الثاني هو إنتاج المطاط، والمحور الثالث هو إنتاج مثبطات الاحتراق كمضافات للبوليمرات.

وشاركت الأكاديمية في ندوة حول "الابتكار العلمي والتكنولوجي لدول مبادرة الحزام والطريق" والتي انعقدت في مقاطعة فوجيان، في جمهورية الصين الشعبية، ونظمها مركز تدريب مسؤولي التجارة الخارجية والاقتصاد، وتأتي المشاركة المصرية في اطار المركز المصري الصيني لنقل التكنولوجيا. وهدفت الندوة إلى تعزيز الحوار المفتوح في العلوم والتكنولوجيا بين الدول المشاركة، وحل التحديات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية، وتسريع انتشار التكنولوجيا، بما يحقق المنافع المتبادلة، والرخاء المشترك بين الدول، كما شاركت الأكاديمية في المؤتمر الطبى بعنوان " اليوم العلمي للجينوم " في دورته الثانية، الذي نظمه مركز البحوث الطبية والطب التجديدى، بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان والشباب والرياضة واللواء طبيب / خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .وتضمن المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات لنخبة من الخبراء المتخصصين لإستعراض أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال أبحاث الجينوم،

نظم قطاع المجالس النوعية (أحد التشكيلات النوعية التابعة للأكاديمية) مجموعة من الأنشطة تضمنت ندوة بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي: الابتكارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، محاضرة افتراضية عبر تطبيق الزووم بعنوان "مسار رحلة التقديس المسيحية :سياحة -اقتصاد - ثقافة "، ندوة بعنوان "الآثار الصحية والبيئية للمخلفات الإلكترونية وطرق معالجتها"، المحاضرة الافتراضية عبر تقنية الزووم بعنوان "النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتأثيرهم علي التنمية المستدامة"، السيمينار الافتراضي تحت عنوان"تطورات الذكاء الاصطناعي واخلاقيات الاستخدام"، ورشة عمل بعنوان "استثمار الإمكانات المتاحة بالدولة في التصنيع المحلي للأصناف الأكثر تكلفة استيرادية ودليل مراجعة التكنولوجيات والهندسة العكسية للتحديث المستمر"، محاضرة افتراضية بعنوان" الهوية المصرية: مواسم الزراعة والحصاد في التراث المصري حكاية من حقل الحضارة"، ورشة عمل بعنوان "التقييم الجيولوجي والجيوكيميائي للرواسب الغنية بالليثيوم في الصحاري المصرية للتكنولوجيا الخضراء المستقبلية في مصر"، ورشة عمل بعنوان "إستراتيجية عن العلوم الأساسية في مصر ومخاطر تهميشها"، محاضرة عبر تطبيق زووم بعنوان" الحشرات والطيور الضارة والنافعة من التراث الزراعي المصري "، ورشة العمل الأولى لمقترح خارطة طريق "الجيل الخامس للموبايل وما بعده وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، ندوة بعنوان "الصناعات النسيجية الوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية"، أمسية رمضانية بعنوان "كنوز رمضانية: رحلة عبر العادات والتقاليد الرمضانية من واقع التراث والهوية المصرية"، ورشة عمل تحت عنوان: خارطة طريق "الميتافيرس: الفرص والتحديات"، ورشة عمل بعنوان" تحديث إستراتيجية متكاملة نحو تصنيع الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة فى مصر "، محاضرة إفتراضية حول كتاب "قلوب وعقول وجها لوجه مع أهل نوبل".