وزير الاستثمارالجديد: زيادة الصادرات واجتذاب شركات عالمية وإقليمية أهم أولوياتنا

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه في ضوء التغيرات المحلية والدولية والإقليمية فإن أبرز أولوياتنا في الحكومة الجديدة سيكون زيادة الاستثمار بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أهم الملفات التي سيعملون عليها هي ملف "تحسين بيئة الاستثمار" وجعل البيئة الاستثمارية في مصر منافسة، وأن نراعي فيها التنافسية الإقليمية والدولية.

وأضاف "الخطيب" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن الأهداف التي يجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة هي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، ليغطي الفجوات الموجودة في الإدخار بالوضع المصري.

وتابع، أن الملف الثاني هو العمل على التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين وزيادة القاعدة التصديرية في مصر واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها في مصر للتصدير، موضحًا أن التصدير ليس مهمًا فقط كعملة صعبة، ولكن للتوظيف أيضًا بشكل كبير.

وأردف، وزير الاستثمار، أن المجموعة الوزارية الجديدة يجب أن تتعاون مع بعضها لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ولدينا العديد من التحديات التي يجب أن نواجهها".