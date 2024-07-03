حركة المحافظين.. من هي الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة؟

أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، وذلك ضمن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وكلفت الدكتورة جاكلين عازر عبد الحليم عازر، محافظا للبحيرة، في حركة المحافظين بالحكومة الجديدة.

وتقدم القيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة والعاملين بديوان عام المحافظة ومواطنى البحيرة بخالص التهنئة الدكتورة محافظ البحيرة، بمناسبة توليها المنصب الجديد، وثقة القيادة السياسية، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

مَن هي الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

ولدت الدكتورة جاكلين عازر، في دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، في يوم 13 مارس 1987 ودرست بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات دمنهور.

تخرجت "عازر"، من كلية الطب في جامعة الإسكندرية عام 2010.

حصلت على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

حصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من نفس الجامعة في عام 2015.

أكملت رحلتها بالحصول على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2016.

عملت الدكتورة جاكلين أيضًا كمدرس مساعد في كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

تولت الدكتورة جاكلين عازر بمنصب نائب محافظ الإسكندرية خلال عام 2019.

شاركت الدكتورة جاكلين عازر في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي عُقد عام 2018.

وشاركت في العديد من المؤتمرات، بما في ذلك منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ عام 2018.

ساهمت في مشروع مكافحة التمييز ضد مرضى الإيدز التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018، حيث قدمت خبراتها الطبية والاجتماعية لدعم هذا المشروع الهام.

التشكيل الكامل لحركة المحافظين الجدد

أعلنت قناة إكسترا نيوز الإخبارية، التشكيل الكامل لحركة المحافظين، المقرر الإعلان عنها بعد قليل، ضمن حركة تغييرات تشمل تعديلا وزاريا.

- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

- اللواءعلاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ

- إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية

- حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية

- اللواء خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء

- اللواء خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

- اللواء محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد

- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

- اللواء خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء

- اللواء إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان

- اللواء محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد

- اللواء أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية

- اللواء طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس

- الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية

- المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر

- اللواء أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية

- إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة

- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

- جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة

- أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم

- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف

- اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا

- اللواء هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط

- اللواء عبد الفتاح نور الدين سراج محافظا لسوهاج

- خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا

- اللواء طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية.