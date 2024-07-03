رئيس مدينة قويسنا يتفقد سير العمل بعدد من الوحدات المحلية

أجرى طارق أبوحطب، رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل في عدد من الوحدات المحلية.

خلال الجولة، زار أبوحطب الوحدة المحلية بعرب الرمل، حيث تفقد مبنى الوحدة وأقسام العمل بها، بالإضافة إلى الحملة الميكانيكية للوحدة.

وجه أبوحطب بضرورة صيانة كل المعدات والسيارات التابعة للحملة، كما تفقد مخازن الوحدة ووجه باستخدام المهمات المتاحة كافة لخدمة المواطنين.

وفي إطار جولته، تابع أبوحطب أعمال النظافة في قرية عرب الرمل، وأصدر توجيهات برفع كل تجمعات القمامة من شوارع القرية.

تفقد أبو حطب العمل بالوحدة المحلية بمصطاى

كما استكمل رئيس مركز ومدينة قويسنا، جولته التفقدية للوحدات المحلية بزيارة الوحدة المحلية بمصطاى.

وتابع أبوحطب سير العمل في كافة أقسام الوحدة، كما تفقد المخازن ووجه باستخدام جميع مهمات الوحدة لخدمة أهالي المنطقة.

وتابع رئيس المدينة أعمال النظافة التي تتم بمختلف قرى الوحدة، مشددًا على تكثيف الجهود لمنع تراكم القمامة في شوارع القرى، كما تابع العمل في الحملة الميكانيكية للوحدة، وأكد ضرورة إصلاح الأعطال في المعدات مع عرض الحالة الفنية لكل معدة.

بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس المدينة بتطوير مدخل قرية مصطاى وتشجير الحديقة العامة في مدخل القرية.