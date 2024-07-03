رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الحكومة الجديدة بعد تأدية اليمين

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، وكل الوزراء والمحافظين الجدد، بعد تأدية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقال نص بيان التهنئة:

بالأصالة عن نفسى، بالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بتجديد الثقة وتكليفكم برئاسة الوزراء، وهو ما يعكس اعتزاز وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدراتكم على التواصل وتحقيق طموح الشعب المصرى العظيم من التقدم والتنمية، كما أهنئ جميع الوزراء والمحافظين الجدد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في مسؤولياتهم، ولمصرنا العزيزة الازدهار والسلام.

كما وجه زكي الشكر والتقدير الخاص لجميع الوزراء والمحافظين السابقين، مثمنًا ما بذلوه من جهد وعمل متصل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن بكل إخلاص.