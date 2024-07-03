وزير الري: تطوير منظومة الري والتعاون مع دول حوض النيل أهم أهدافنا الفترة المقبلة

قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن هناك لدينا تكليفات وأهدافا محددة في الوزارة تم العمل عليها فى الفترة السابقة، وسنستكملها فى الفترة الحالية، ويتم تلخيصها فى ثلاثة أبعاد رئيسية، من البعد المحلي وأبعاد تطوير منظومة الرى، والبعد الإفريقي وخصوصا التعاون مع دول حوض النيل، والبعد الدولي ووضع مصر مع التغيرات المناخية ودمج ملف المياه معها.

وأضاف "سويلم" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة الزراعة، حيث إن هناك أكثر من 80% من المياه العذبة تذهب إليها، إلى جانب العمل مع وزارة الإسكان، ووزارات أخرى كثيرة.

وتابع، أن هناك تحديات بخصوص ملف المياه وهو التغيرات المناخية وأي إجراءات أحادية فى نهر النيل، ولدينا خطة محددة للتعامل معها.