رئيس مدينة الأقصر يوجه برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. صور

وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، بضرورة تكثيف الجهد والسعي نحو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق كل حي، مشددا على أهمية العمل على إرضاء المواطن عن أداء الأجهزة التنفيذية التابعة لمدينة الأقصر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مدينة الأقصر، مع رؤساء الأحياء ومسؤولي الإدارة العامة للحدائق والبساتين، لمناقشة مطالب المواطنين في ضوء تكثيف جهود رؤساء المراكز والمدن للمتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة جميع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع، عددا من الملفات الهامة المتعلقة بقطاعات النظافة والتجميل ورفع كفاءة مستوي الزراعات بالحدائق والبساتين، وإزالة التعديات ورصف الطرق وإنارتها طبقاً للخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري.

كما أعرب الدكتور علي الشرابي، عن تقديره للعمال والموظفين الذين يقومون بأداء عملهم على الوجه الأمثل وبإخلاص.

جولة ميدانية لتفقد مستوى النظافة

وفي سياق متصل، قام رئيس مدينة الأقصر بجولة ميدانية للمرور على أعمال إحدى الورديات بمنطقة حي جنوب لرفع كفاءة مستوي النظافة بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.

جولة لتفقد مشروعات الرصف بحي المطار

كما تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال الرصف الجارية بمنطقة حي المطار، وبرفقته يوسف محمد علي رئيس حي المطار، وسعد محمود حجاج مشرف مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتفقد الشرابي، الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بالمناطق الآتية : (منطقة الزناقطة - شارع المدينة - طول 840 م، حيث تم عمل (6) مطبات صناعية كانت قائمة مطابقة للمواصفات الفنية وتم الإنتهاء من أعمال الطبقه الأسفلتية.

وتضمن أعمال الرصف أيضا الانتهاء من شارع العكارمة طول 300 م، وشارع بجوار حملة الزناقطة بطول 350 م، وتم الإنتهاء من أعمال الطبقة الاسفلتية بشارع العتامين بطول 100 م، وشارع الفرقة 15 بمنطقة منشأة العماري، وجاري رصف الشارع بطول 800 م، حيث تم الاطمئنان أنها مطابقة للمواصفات الفنية وتم الإنتهاء من أعمال الطبقه الأسفلتية بكافة الشوارع.

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