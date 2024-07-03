استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفاركو الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفاركو في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 40 هدفا.