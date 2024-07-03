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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز الشهداء يتفقد سير العمل بشركة المياه والصرف الصحي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أجرى اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم زيارة ميدانية لشركة المياه والصرف الصحي بمدينة الشهداء يرافقة محمد عمران نائب رئيس المدينة.

وتفقد رئيس المدينة خلال جولته بالشركة سير العمل وانضباط الموظفين في الحضور، واستمع إلى خطة عمل الشركة، والإجراءات المُتبعة لتحسين مستوى مياه الشرب والصرف الصحي، والتدابير التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب.

هذا وأكد الحضري على ضرورة اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة المهنية حفاظاً على سلامة العاملين والمهمات بالشركة.

الحضري يواصل متابعة أعمال النظافة بشوارع الشهداء

 

كما واصل رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم، المتابعة اليومية الصباحية لأعمال منظومة النظافة لرفع القمامة وتنظيف شوارع مدينة الشهداء.

وتفقد رئيس المدينة أعمال تركيب صندوق جديد للقمامة أمام موقف السيارات بمدخل المدينة مؤكداً على توزيع الصناديق على الشوارع حسب الأولوية واحتياج كل شارع.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء برفع مستوى النظافة بشوارع المدينة حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بالشوارع والميادين.

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