ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتَي الخدمة الاجتماعية والعلوم

جانب من التفقد
جانب من التفقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات بها، وذلك اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسني عميد الكلية، والدكتور ناصر عويس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جمال الدين، عميد الكلية الأسبق.

كما تفقَّدَ كذلك أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم، وذلك بحضور الدكتور صالح عبد العليم العوني عميد الكلية، والدكتور سمية السيد جودة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهاشم العشيري رئيس قسم الدراسات العليا بالكلية.

وقد اطمأنَّ على حُسن سير الامتحانات بهاتين الكليتين، وتأكَّدَ من توفير جميع سبل الراحة لجميع الدارسين الممتحنين.

inbound2676999659580260139
inbound2676999659580260139
inbound1194292788025442327
inbound1194292788025442327
inbound4573731087284332529
inbound4573731087284332529
inbound1291412678900437437
inbound1291412678900437437
نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافي ة جامعة الفيوم إمتحانات الدراسات العليا بجامعة الفيوم امتحانات جامعة الفيوم