نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتَي الخدمة الاجتماعية والعلوم

أجرى الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات بها، وذلك اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسني عميد الكلية، والدكتور ناصر عويس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جمال الدين، عميد الكلية الأسبق.

كما تفقَّدَ كذلك أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم، وذلك بحضور الدكتور صالح عبد العليم العوني عميد الكلية، والدكتور سمية السيد جودة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهاشم العشيري رئيس قسم الدراسات العليا بالكلية.

وقد اطمأنَّ على حُسن سير الامتحانات بهاتين الكليتين، وتأكَّدَ من توفير جميع سبل الراحة لجميع الدارسين الممتحنين.

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