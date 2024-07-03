انقلاب شاحنة بترول وإصابة قائدها في الوادي الجديد

انقلبت شاحنة بترول، اليوم الأربعاء، على الطريق الواصل بين محافظة أسيوط ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب شاحنة بترول تابعة لمصر للبترول بمنطقة الكيلو 90 بطريق " الخارجة – أسيوط"، أسفر عن إصابة قائد الشاحنة وهو حنفي محمود حسن، 54 عامًا، من محافظة أسيوط، وتبين أن الشاحنة فارغة من المواد البترولية.

انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء لموقع الحادث، ونقلت المصاب لمستشفى أسيوط الجماعي، فيما تواصل إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة، رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.