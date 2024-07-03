رئيس جامعة المنوفية يبحث تنفيذ معامل افتراضية

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أحد مؤسسي إحدي الشركات المتخصصة فى المعامل الافتراضية، بحضور الدكتور محمد النعمانى عميد الطب، والدكتور هيثم ميمون عميد الصيدلة، والدكتور محمد سعفان عميد الهندسة، والدكتور حسن عليوه عميد العلوم، والدكتور صلاح حجازى عميد طب الأسنان.

يأتى هذا اللقاء لاستعراض الخدمات التى تقدمها الشركة المتخصصة فى المعامل الافتراضية وعرضها على رئيس الجامعة لبحث سبل تنفذيها بكليات الجامعة العملية.

أوضح الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تسعى بكامل طاقتها لتطوير الخدمة التعليمية للطلاب وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز أساليب التعلم الشخصي والتعلم الإلكترونى، مشيرا إلى أهمية المعامل الافتراضية التى تعتبر بيئة محاكاة تعليمية تتيح للطلاب إكمال التجارب المعملية عبر الإنترنت واستكشاف المفاهيم والنظريات دون الدخول إلى معمل العلوم الحقيقي، كما يمكن للطلاب تجربة تقنيات المعمل لأول مرة وأن يصبحوا أكثر دراية بمعدات المختبرات المتقدمة من خلال الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى استكشاف علوم الحياة على المستوى الجزيئي والنظر داخل الآلات التي يشغلونها.

وأضاف أن المختبرات الافتراضية تترك مجالا واسعا للتجريب والتفاعل بين المتعلمين والمعلمين، كما تعتبر المواقع الافتراضية تطبيقات لتكنولوجيا الواقع الافتراضي Virtual Reality، وسهولة الوصول إلى المنصات التعليمية المعروفة والحديثة.

كما تحدث الدكتور ناصر عبد البارى عن المميزات التى تقدمها المعامل الافتراضية منها توفير الوقت اللازم لإجراء التجربة، وحرية التنقل بين مكونات المادة العلمية وإعادتها اكثر من مرة، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية مريحة ومتميزة للطلاب بجانب حمايتهم أثناء تعاملهم مع المواد الكيميائية.

وناقش رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة والعمداء مدى إمكانية تنفيذ هذه المعامل الافتراضية وسعر التكلفة والخدمات التى تقدمها الشركة ومتطلبات كل كلية، وانتهى اللقاء ببعض المقترحات التى سيتم مناقشتها ودراستها لإبداء الرأى النهائى.