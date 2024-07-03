غدًا.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا غدا الخميس، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الإستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا.

جاء ذلك فى تصريح للسفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم .

وأضاف زكى فى تصريح له، أنه تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع الطارئ غدا الخميس بعد مشاورات جرت بين الامانة العامة للجامعة العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة؛ ودولة فلسطين صاحبة الطلب؛ الذي أيدته عدد من الدول العربية؛ وبناء عليه تم الاتفاق على عقد الاجتماع غدا .

وجاء طلب فلسطين لعقد الاجتماع في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة وفي ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الإستعماري الإستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر.