نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بالخدمة الاجتماعية والعلوم

أجرى الدكتورعرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات بها، وذلك اليوم

كما تفقَّدَ كذلك أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور صالح عبد العليم العوني عميد الكلية، والأستاذ الدكتور سمية السيد جودة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهاشم العشيري رئيس قسم الدراسات العليا بالكلية.

وقد اطمأنَّ على حُسن سير الامتحانات بهاتين الكليتين، وتأكَّدَ من توفير جميع سبل الراحة لجميع الدارسين الممتحنين.