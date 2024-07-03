تحرير 34 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والمرور على المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية: تحرير محضر ضبط عدد ٥٠ علبة سجائر مختلفة الانواع بدون وجود فواتير تدل على مصدرها بداخل محل بقالة، وتحرير محضر ضبط عدد ٢٣ علبة سجائر مختلفة الانواع بدون وجود فواتير تدل على مصدرها بداخل محل بقالة، وتحرير محضر جنحه تجميع عدد 400 كجم دقيق عدد 8 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة زنة 50كجم بأحد المخابز البلدية وتحرير محضر عدم وجود ميزان حساس، وتحرير 4 محاضر عدم وجود قائمه، وتحرير 8 محاضر نقص وزن، وتحرير 3 محضر إنتاج خبز غير مطابق مواصفات، وتحرير 9 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير 4 محاضر عدم اعطاء بون الصرف.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.



وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.