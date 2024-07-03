السيرة الذاتية للواء عماد الكدواني محافظ المنيا الجديد

أدى اللواء عماد الكدواني اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظا للمنيا اليوم الأربعاء في التشكيل الحكومي الجديد، وشغل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الجديد منصب مديرا لقطاع القاهرة الجديدة ثم تم ترقيته مديرا لامن مطروح ثم مساعدا للوزير ورئيسا لقطاع التفتيش

وأكد مصدر حكومي أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

تضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.