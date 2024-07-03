وزير التعليم العالي: نسعى أن تكون لكل محافظة مصرية جامعة تكنولوجية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تطويرا للعديد من الملفات في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه في المرحلة السابقة تم بناء العديد من الاستراتيجيات والسياسات، والآن بدأنا في تنفيذ عدد من المشروعات ونتابع تنفيذها على أرض الواقع

وأضاف "عاشور" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" أولوية لدينا، وهو مبني على 7 أقاليم جغرافية في الدولة، وكل إقليم منهم له من الأنشطة الاقتصادية التي تميزه، وبناؤء عليه، كان هناك أحد الخطط وهو كيفية ربط البرامج التعليمية والمشروعات البحثية باحتياجات الأقاليم واحتياحات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

وتابع: "هذه البرامج الدولية وبرامج وظائف المستقبل وربطها بسوق العمل، كل هذه المحاور يتم تطبيقها وتفعيلها، إضافة إلى ذلك أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي نعمل عليها حاليا"، موضحًا: "لدينا 10 جامعات تكنولوجية وننشئ 17 جامعة أخرى، تمهيدا لأن تكون لكل محافظة مصرية جامعة تكنولوجية، لها من البرامج التي تحتاجها مصر على كل المستويات، وهناك عديد من الاتفاقيات مع الجامعات الدولية والشركات الدولية في مختلف التخصصات، لأن التعليم التكنولوجي يضمن تدريب الطالب بكفاءة حتى يستطيع العمل وتجهيزه بسوق العمل".

وأردف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "نستهدف ربطنا بالعلماء والباحثين في الخارج والاستفادة منهم وربطهم باحتياجات الدولة، وخطط التنمية، والاستفادة بالمكاتب الثقافية في الخارج والتي تعتمد على العلاقات مع المراكز البحثية بالخارج"، موضحًا أنه يتم العمل على ربط التعليم ماقبل الجامعي مع التعليم الجامعي، مشددًا على أن جميع برامجنا مبنية على احتياجات سوق العمل.