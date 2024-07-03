مقتل أحد الجنديين المصابين في عملية الطعن بكرمئيل شمال إسرائيل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل أحد الجنديين المصابين في عملية الطعن بالمجمع التجاري في كرمئيل.

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت منزل منفذ العملية الواقع في قرية نحف بالجليل الأدنى تمهيدا لهدمه، كما اعتقلت جميع أفراد عائلته.

فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن في المجمع التجاري من قرية نحف قرب كرمئيل داخل الخط الأخضر ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

في الأثناء، أعلن قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن وصل إلى المجمع سيرا وليس في مركبة، مشيرا إلى رفع حالة التأهب في المنطقة.