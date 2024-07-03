السيره الذاتيه لنائب وزير الكهرباء صبـــــــاح مـشــــــالـــــي

اختار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نائبا لوزير الكهرباء و الطاقة المتجددة فى التشكيل الوزارى الجديد وهى ضمن أفضل 4 مهندسات علي مستوى العالم عام 2020

- خريجة جامعة القاهرة – كلية الهندسة عام 1986.

- بدأت حياتها العملية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

- التحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم فى الطاقة - المشروعات المركزية . . . . ألخ.

- تم اختيارها للعمل كمساعد لوزير الكهرباء والطاقة عام 2002.

- التحقت بجامعة هارفارد الأمريكية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة بالشرق الأوسط خلال عامي 2002/2003

- بعد إتمام دراستها بجامعة هارفارد الأمريكية (Harvard Business School) عام 2003، بدأت في خلق كيان جديد بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يكون مسئولاً عن تطوير الأداء بشركات الكهرباء (أنتاج – نقل – توزيع) ويتابع منظومة هذا الأداء ميدانياً

على الأرض بالمواقع المختلفة.

- تدرجت بالمناصب القيادية حتى شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى في أبريل 2013.

- هي أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية – كلية الدفاع الوطني عام 2005.

- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لخليج السويس.

- عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين .

- تشارك كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل:(CIGREE – CIRED – IEC)، بالإضافة إلى أنها تمثل منطقة شمال إفريقيا في منظمة AFSEC.

- رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.