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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيره الذاتيه لنائب وزير الكهرباء صبـــــــاح مـشــــــالـــــي

نائب وزير الكهرباء
نائب وزير الكهرباء
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اختار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نائبا لوزير الكهرباء و الطاقة المتجددة فى التشكيل الوزارى الجديد وهى  ضمن أفضل 4 مهندسات علي مستوى العالم عام 2020 
- خريجة جامعة القاهرة – كلية الهندسة عام 1986.
- بدأت حياتها العملية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
- التحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم فى الطاقة - المشروعات المركزية . . . .  ألخ.
- تم اختيارها للعمل كمساعد لوزير الكهرباء والطاقة عام 2002.
- التحقت بجامعة هارفارد الأمريكية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة بالشرق الأوسط خلال عامي 2002/2003
- بعد إتمام دراستها بجامعة هارفارد الأمريكية (Harvard Business School) عام 2003، بدأت في خلق كيان جديد بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يكون مسئولاً عن تطوير الأداء بشركات الكهرباء (أنتاج – نقل – توزيع) ويتابع منظومة هذا الأداء ميدانياً
على الأرض بالمواقع المختلفة.
- تدرجت بالمناصب القيادية حتى شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى في أبريل 2013.
- هي أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية – كلية الدفاع الوطني عام 2005.
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لخليج السويس.
- عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين .
- تشارك كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل:(CIGREE – CIRED – IEC)، بالإضافة إلى أنها تمثل منطقة شمال إفريقيا في منظمة AFSEC.
- رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

نائب وزير الكهرباء المهندسة صباح مشالي الجمهورية الجديدة